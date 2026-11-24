Ruski ratni brod osumnjičen je za ometanje GPS navigacijskih sustava na čak 140 zrakoplova, među kojima su bili i letovi aviokompanija British Airways, Ryanair i easyJet, dok se početkom mjeseca nalazio u blizini britanske obale.

Stručnjaci upozoravaju da bi, ako se utvrdi odgovornost Rusije za ovaj mogući hibridni napad, to predstavljalo značajnu eskalaciju, piše britanski The Sun, pozivajući se na i Paper.

Procjenjuje se da je oko 140 letova 9. studenoga izgubilo GPS signal. Ometanje se provodi korištenjem snažnih radiosignala koji onemogućuju GPS sustavima određivanje lokacije ili vremena.

Piloti se u takvim situacijama uglavnom mogu prebaciti na alternativne navigacijske sustave, no vlade država Europske unije upozoravaju da sumnje na rusko ometanje predstavljaju sve veći sigurnosni rizik. Posljednjih godina takvim su smetnjama već bile pogođene tisuće zrakoplova.

Pogođeni letovi Ryanaira, easyJeta i British Airwaysa

Među pogođenim zrakoplovima bili su Ryanairov let iz Edinburgha prema Rimu, easyJetov let iz Manchestera prema Egiptu te let British Airwaysa iz Londona prema Stockholmu.

Prema dostupnim informacijama, smetnje su trajale oko 20 minuta, piše britanski The Sun.

Mogući izvor ometanja lociran je oko 305 kilometara od britanske obale, na području Sjevernog mora kojim je u tom trenutku plovio ruski ratni brod.

Brod je navodno pratio tri teretna broda – Lady R, Lady D i Maia-1 – koji se povezuju s prijevozom vojnog tereta.

Incident nije povezan s valom lažnih dojava o bombama koje su početkom mjeseca izazvale kaos u zračnom prometu diljem Europe.

Stručnjaci upozoravaju na katastrofalan scenarij

Stručnjak za elektroničko ratovanje Thomas Withington izjavio je da bi potvrda ruske odgovornosti za ometanje GPS-a predstavljala intenziviranje dosadašnjih aktivnosti.

„Koliko je meni poznato, prvi je put da smo vidjeli nešto takvo ovako daleko na zapadu. No isto tako, ne mislim da će to biti posljednji put”, rekao je.

Budući incidenti mogli bi imati katastrofalne posljedice ako bi se dogodili istodobno s drugim kvarovima u sustavu kontrole zračnog prometa.

Jedan bivši nizozemski obavještajni časnik, koji vodi tvrtku specijaliziranu za sigurnost zračnog prometa, upozorio je da bi takav splet okolnosti mogao dovesti do „apokaliptičnog scenarija”.

Prema podacima jedne organizacije koja se bavi analizom zračnog prometa, oko 40 zrakoplova bilo je pogođeno ometanjem dok su se nalazili u britanskom zračnom prostoru ili njegovoj neposrednoj blizini, piše britanski The Sun.

Sumnja pala na ruski ratni brod

Ruski brodovi plovili su prema La Mancheu, a u trenutku navodnog ometanja GPS-a konvoj su pratili brodovi NATO-a.

Iako još uvijek nije potvrđeno stoji li Rusija iza incidenta, bivši pomorski obavještajni časnik James Droxford smatra da je izvor ometanja gotovo sigurno bio ruski ratni brod, a ne teretni brodovi.

Pretpostavlja da je ometanje moglo biti odgovor na činjenicu da su ruski konvoj u tom trenutku nadzirali brodovi NATO-a.

Ramsey Faragher, izvršni direktor Kraljevskog instituta za navigaciju, također smatra da je signal najvjerojatnije dolazio sa specijalizirane vojne platforme.

Istaknuo je da je Velika Britanija imala sreće što se incident dogodio toliko daleko od obale jer bi ometanje takvog intenziteta moglo utjecati i na mobilne mreže te digitalne radijske postaje.

Glasnogovornik britanske vlade poručio je da neće komentirati pitanja operativne sigurnosti i obavještajnih aktivnosti.

Glasnogovornici British Airwaysa i easyJeta također su odbili komentirati sigurnosna pitanja.