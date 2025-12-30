Čak 12 vatrogasaca borilo se sa vatrom u sinoćnjem požaru stana u Kaštelima!

Sinoć u Kaštel Novome izbio je požar stana u Ulici Polinovac, na drugom katu kuće.
Planuo stan u Kaštel Novome. Plamen gutao sve pred sobom, na terenu policija i vatrogasci
Na intervenciju su izašla dva vatrogasna društva DVD Kaštela i DVD Gomilica, s ukupno 12 vatrogasaca i 4 vozila.
Požar je lokaliziran u 21:10, a policija je bila prisutna na terenu. Uzrok požara još nije poznat, a prema neslužbenim informacijama uzrok požar je ispaljivane mnoge rakete koja je pogodila upravo stan na zadnjem katu.
Više informacija bit će poznato završetkom policijskog očevida.
