Close Menu

Čak 12 vatrogasaca borilo se sa vatrom u sinoćnjem požaru stana u Kaštelima!

[VIDEO] Još uvijek nije poznat uzrok požara

Sinoć u Kaštel Novome izbio je požar stana u Ulici Polinovac, na drugom katu kuće.

Planuo stan u Kaštel Novome. Plamen gutao sve pred sobom, na terenu policija i vatrogasci

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na intervenciju su izašla dva vatrogasna društva DVD Kaštela i DVD Gomilica, s ukupno 12 vatrogasaca i 4 vozila.

Požar je lokaliziran u 21:10, a policija je bila prisutna na terenu. Uzrok požara još nije poznat, a prema neslužbenim informacijama uzrok požar je ispaljivane mnoge rakete koja je pogodila upravo stan na zadnjem katu.

Više informacija bit će poznato završetkom policijskog očevida. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
11
Mad
0