Čak 12 vatrogasaca borilo se sa vatrom u sinoćnjem požaru stana u Kaštelima!

Sinoć u Kaštel Novome izbio je požar stana u Ulici Polinovac, na drugom katu kuće.

Na intervenciju su izašla dva vatrogasna društva DVD Kaštela i DVD Gomilica, s ukupno 12 vatrogasaca i 4 vozila.

Požar je lokaliziran u 21:10, a policija je bila prisutna na terenu. Uzrok požara još nije poznat, a prema neslužbenim informacijama uzrok požar je ispaljivane mnoge rakete koja je pogodila upravo stan na zadnjem katu.

Više informacija bit će poznato završetkom policijskog očevida.