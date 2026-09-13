Čabraja otkrio s čim je pogriješio i kako su primili pogodak

Nogometaši Hajduka večeras su s početkom od 20 sati igrali protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli minimalnom pobjedom od 1:0 odnosno golom Dalissona iz 22. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Slaven Belupa Silvijo Čabraja odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Čestitike Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi nismo. Loše smo djelovali do tada, griješili smo u pasu, nismo spajali lopte unatrag i to nam je predstavljalo veliki probem. Imali smo šansu u prvom poluvremenu, a kasnije dvije i pol mrtve šanse. Kada dođete u Split, Hajduk vam neće dati deset mrtvih šansi.

Kako komentirate postavu prilikom pogotka?

Trebalo je zatvoriti Bambu da ne može primiti loptu, primili smo gol iz individualnih grešaka.

Dobro ste zatvorili Šotičeka, nije puno prijetio...

Karlo je imao problema s lijevom stranom, zato smo stavili Jakira unutra, razmišljao sam o ranijoj izmjeni, možda sam pogriješio što sam ostavio Mažara u igri sa žutim kartonom.