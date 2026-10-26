Cabello prokomentirao utakmicu te ključ remija

Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a. Splićani su vodili 0:2 golovima Fayada i Šege iz 7. odnosno 54. minute, no Istra se vratila preko Jaganjca u 66. minuti odnosno Frederiksena u 81. minuti iz penala.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije održanoj nakon susreta prokomentirao trener Istre Javier Cabello.

Komentar utakmice?

- Bila je luda utkamica, ali prije svega sretan sam zbog igrača i navijača koji su nas došli podržati. Bila su dva različita poluvremena. U drugom smo dijelu bili puno bolji, bilo je teških trenutaka u kojem smo pokazali mentalitet i vratili smo se.

Jeste li imali plan za zamjene?

- Uzeli smo u obzir sve opcije, nismo gledali tko će samo igrati. Igrači s klupe su jako dobri kod nas, donijeli su energiju, dali su nam poticaj i bili su poguranac. Svatko zna koliko može i koliko znači, ovo je pobjeda momčadi, ne individualca.

Kako gledate na Hajduka?

- Znamo kakvi su, jako su dobri, i u Ligi i u Europi, očekivali smo tešku utakmicu, ali bili smo dobri i jako smo im dobro parirali.

Što ste mislili nakon 0:2?

- To je težak rezultat, igra se 90 minuta, oni su igrali u Europi, nije im bilo lako. Kada nekada vodiš, imaš nadu, a kada gubiš, moraš igrati na sve ili ništa, zato sam išao sa zamjenama i uspio sam se vratiti.

Imate mladu momčad koja se uspjela vratiti?

- Da, ponosan sam na to i mislim da svi navijači Istre trebaju biti ponosni na njih. Jako su mladi igrači koji su uspjeli promijeniti ishod utakmice, jako sam ponosan, rade jako dobar posao.

Kako ste pripremili utakmicu s obzirom da je Hajduk pobijedio Dinamo i Ajax? Je li bilo teško pripremiti utakmicu?

- Nekada je teško, ali bitna je i svježina momčadi. Moramo pronaći slabe momladi i pronašli smo ih i pokazali da smo snažni. Mislim da je najbitnije da radimo kao momčad.