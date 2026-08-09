CABELLO NAKON REMIJA: "Uspjeli smo se izvući nakon prošlotjednog poraza"

Hajduk je danas od 21 sat na Poljudu igrao protiv Istre utakmicu 2. kola SHNL-a, a Bijeli su u posljednjim sekundama utakmice primili izjednačujući gol i upisali remi, 2:2.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Istre Javier Cabello.

Kako ste vidjeli utakmicu?

Mislim da je bila zanimljiva utakmica, bili smo jako zadovoljni jer smo se izvukli iz teške situacije. Prošli smo tjedan pretrpjeli poraz, a sad smo se uspjeli izvući iz toga.

Jeste li posebno pripremali za Hajduk?

Pripremali smo se svakako tijekom priprema, ali da smo sad nešto posebno radili, nismo. U drugom dijelu smo otvoreno igrali, mislim da smo dobro igrali, oni imaju jako puno kvaliteta.