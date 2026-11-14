Čabaj iz Bukurešta: "Europa mora vratiti moć svojim narodima, pred nama je novi početak!"

Predstavnici stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) sudjeluju na međunarodnoj konferenciji "Forum Europa", koja se od 13. do 15. studenoga održava u Palači parlamenta u Bukureštu. Na skupu, koji je okupio sudionike iz više od 50 zemalja svijeta, raspravlja se o budućnosti europskog kontinenta, sigurnosti granica, demografskim problemima i odnosu europskih institucija prema državama članicama.

Konferenciju organizira rumunjska stranka Savez za ujedinjenje Rumunja (AUR), a hrvatsko izaslanstvo u Bukurešt je stiglo na poziv njezina predsjednika Georgea Simiona. Iz DOMiNO-a ističu kako je riječ o nastavku političke suradnje s rumunjskim partnerima, s kojima dijele niz stajališta o budućnosti Europske unije.

"Mladi moraju imati priliku osnovati obitelj i riješiti stambeno pitanje"

Među temama koje su obilježile prva dva dana konferencije posebno su se izdvojili demografski izazovi, sigurnost europskih granica, stambena politika i budućnost poljoprivrede. Predstavnik DOMiNO-a Krešimir Čabaj poručio je kako su razgovori pokazali da se brojne europske države, unatoč međusobnim razlikama, suočavaju sa sličnim problemima. "Ono što nas sve zajedno ponajviše tišti prije svega je sigurnost naših granica, ali i mogućnost da naši mladi ljudi napreduju u svojim životima, osnivaju obitelji i imaju kvalitetno riješeno stambeno pitanje. To su temeljni preduvjeti budućnosti naših naroda. Razgovarali smo i o problemima u poljoprivredi, ali i o više nego potrebnom zajedničkom nastupu prema Europskoj komisiji i onima koji danas diktiraju europski put, a da za to nemaju odgovarajući demokratski legitimitet", izjavio je Čabaj.

Oštre kritike na račun europskih institucija

Poseban dio njegova istupa bio je posvećen načinu donošenja odluka na europskoj razini. Čabaj smatra da su se institucije Europske unije udaljile od svakodnevnih problema građana te da pojedine politike otežavaju gospodarski i društveni razvoj država članica. "Danas imamo europske institucije koje koče naš razvoj. Odluke koje izravno utječu na živote milijuna Europljana donose se bez dovoljno demokratske odgovornosti prema građanima. Upravo zato potreban nam je zajednički, snažan i odlučan politički nastup. Europa mora ponovno postati zajednica naroda koji samostalno odlučuju o svojoj budućnosti, a ne prostor u kojem se ključne odluke nameću iz udaljenih političkih centara", naglasio je.

Njegove izjave odražavaju političko stajalište DOMiNO-a, koji zagovara snažniju ulogu nacionalnih država i veći utjecaj država članica na odluke koje se donose unutar Europske unije.

"Pred Europom je novi početak"

Govoreći o atmosferi na konferenciji, Čabaj je izrazio uvjerenje da povezivanje političkih stranaka iz različitih europskih zemalja može dovesti do promjene dosadašnjeg političkog smjera. "Snaga i brojnost ljudi koji su se ovdje okupili, kao i ozbiljnost koju su pokazali tijekom konferencije, sastanaka i panela, daju mi za pravo vjerovati da je pred nama novi početak. Vjerujem da će promjene koje zagovaramo nužno zahvatiti cijeli europski kontinent. Ovdje se jasno pokazalo da postoji zajednička svijest o tome kakvu Europu želimo i za kakvu se Europu vrijedi boriti", poručio je. Prema njegovim riječima, međunarodna politička suradnja jedan je od ključnih preduvjeta za ostvarenje ciljeva koje zagovaraju stranke okupljene na konferenciji.

Pozvao na očuvanje europskog identiteta

U završnom dijelu svojeg istupa Čabaj se osvrnuo na povijesne i kulturne temelje Europe, naglašavajući potrebu očuvanja njezina identiteta. "Europa je kolijevka civilizacije koja se razvijala od antičke filozofije, preko rimskog prava, sve do vrijednosti i institucija koje poznajemo danas. To je naše zajedničko nasljeđe, naš identitet i temelj na kojem moramo graditi budućnost. Za te vrijednosti se borimo i za te vrijednosti nastavljamo svoj politički put prema boljoj Europi i boljoj Hrvatskoj", zaključio je Čabaj.

Konferencija "Forum Europa" završava u nedjelju, 15. studenoga, a iz DOMiNO-a poručuju da sudjelovanjem na ovom međunarodnom okupljanju nastavljaju jačati odnose s političkim partnerima iz drugih europskih država. U središtu njihove suradnje, kako navode, ostaju zaštita granica, poštovanje nacionalnog suvereniteta, stvaranje boljih životnih uvjeta za mlade te očuvanje europskog kulturnog i povijesnog identiteta.