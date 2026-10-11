BUZ žestoko po DORH-u i USKOK-u: "Jesu li postali ribičko društvo - ulovi, zabilježi i pusti?"

Milivoj Špika (Blok umirovljenici zajedno - BUZ) oštro je reagirao na posljednja uhićenja u istrazi povezanoj s nezakonitim odlaganjem otpada, nakon što osumnjičenima nije određen istražni zatvor. U objavi na društvenim mrežama doveo je u pitanje učinkovitost hrvatskih institucija u procesuiranju velikih afera, usporedivši DORH i USKOK s ribičkim društvom koje radi po načelu 'ulovi, zabilježi i pusti'. Poručuje da se pravna država ne može mjeriti brojem spektakularnih uhićenja, nego time koliko se slučajeva zakonito i učinkovito dovede do kraja.

"DORH - USKOK ili ribičko društvo "Ulovi, zabilježi i pusti"!?"

"U Hrvatskoj očito imamo sve što je potrebno za pravnu državu, dakle USKOK i DORH koji pokreću postupke, policiju koja uhićuje, i medije koji sve to uredno prate. Nedostaje samo sitnica, završnica zbog koje bi građani povjerovali da se kriminal doista istražuje i kažnjava!

Najnoviji slučaj uhićenja u aferi sa otpadom, nakon kojeg su svi uhićeni pušteni na slobodu, ponovno otvara pitanje koje se u Hrvatskoj postavlja već godinama. Jesu li naše institucije uistinu borci protiv kriminala ili tek organizatori kratkotrajnih predstava za javnost? Scenarij je dobro uvježban, prvo ide spektakularna akcija, policajci, lisice, privođenja i bombastični naslovi. Nakon toga javnost pomisli da pravna država ipak funkcionira, a onda obrat! Uhićeni na opće iznenađenje i zgražanje javnosti odlaze svojim kućama, dok institucije nastavljaju raditi svoj posao. Repriza je to koju su građani već bezbroj puta platili svojim novcem.

Institucije pravne države kao da su ribičko društvo, „Ulovi, zabilježi i pusti“! Ulov je medijski popraćen, statistika uspješnih akcija uredno je ažurirana, a „riba vraćena u vodu“. Da budem jasan, puštanje osumnjičenika na slobodu samo po sebi ne znači da su nevini, ni da su krivi, jer o tome odlučuju dokazi i sudovi. Ipak, nakon što je nesporno utvrđeno da se u Senju, Benkovcu, Gospiću, i ne samo, zakopavao toksični otpad iz kojeg su toksični spojevi dospjeli i do podzemnih voda, a sve navedeno uz krivotvorenje dokumentacije, teško je uopće govoriti o presumpciji nevinosti uhićenih, a kamo li puštanje na slobodu pravdati navedenom frazom.

Građani imaju pravo očekivati ozbiljne istrage, kvalitetno prikupljene dokaze i postupke koji neće završavati samo spektakularnim uhićenjima. Ako se u aferama sa otpadom, milijunima u nečiji džepovima, i mogućim ugrožavanjem zdravlja ljudi sve svede na nekoliko dana medijske buke, onda problem nije samo u pojedincima koji su pod istragom, problem je još veći u sustavu koji mora dokazati da može i nešto više od samog teatralnog uhićenja.

Pravna država ne mjeri se brojem lisica koje je stavila na ruke već brojem slučajeva koje je zakonito i učinkovito dovela do kraja. Ako nije tako onda možemo ukinuti skupe istrage i osnovati ribičko društvo uz poznata pravila: ulovi, zabilježi i pusti! Po onom što je objavio USKOK, istraga obuhvaća ukupno 14 osoba i četiri pravne osobe, a sumnje uključuju nezakonito odlaganje otpada i krivotvorenje dokumentacije, navodeći kako nakon svega što su utvrdili nema osnove za predlaganje istražnog zatvora...

Pitam se što bi to u slučaju otkrivenog ekocida uopće trebala bila osnova za pritvor osumnjičenih?", poručio je Špika.