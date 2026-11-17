Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas boravi u Kaštelima kako bi potpisao ugovor o sufinanciranju projekata prometne infrastrukture sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevoz. U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću upriličeno je potpisivanje ugovora gdje je ministar Butković istaknuo kako je riječ o projektu koji će značajno unaprijediti prometnu povezanost, funkcionalnost i izgled Kaštela, ali i promijeniti svakodnevne navike građana. Potpisivanju ugovora nazočio je i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović te Dragan Jelić ravnatelj SAFU-a.

Projekt za koji je danas potpisan ugovor obuhvaća uređenje obalnog pojasa između Kaštel Starog i Kaštel Novog, od povijesne Kule Ćipiko na zapadu do novouređene obale luke Kaštel Stari na istoku. Uredit će se gotovo 14 tisuća četvornih metara kopnenog prostora, uz proširenje šetnice, oblikovanje trgova i zelenih površina te izgradnju približno 400 metara biciklističke staze. izgradnju približno 400 metara biciklističke staze.

Poseban naglasak stavljen je na sigurnije kretanje i pristupačnost prostora osobama smanjene pokretljivosti, starijim sugrađanima i obiteljima s djecom. Projekt predviđa i uvjete za bolje povezivanje javnim prijevozom, uključujući planiranu liniju električnih minibusa, s ciljem smanjenja prometnog opterećenja u starim gradskim jezgrama.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno unaprijediti prometnu povezanost, funkcionalnost i izgled Kaštela, ali i promijeniti svakodnevne navike građana.

Bolja prometna povezanost, veća funkcionalnost i uklanjanje uskih grla

„Mislim da je ovo prije svega dan u kojem svi građani i građanke Kaštela mogu biti zadovoljni jer će ovaj projekt promijeniti njihove navike. Bolja prometna povezanost, veća funkcionalnost i uklanjanje uskih grla samo su dio onoga što projekt donosi. Mnogi možda još ne znaju koliko će se grad promijeniti njegovom realizacijom, od potpuno drugačije vizure do uređenih javnih površina koje će postati svojevrsni dnevni boravak građana i svih koji dolaze u Kaštela“, poručio je Butković.

Zahvalio je gradonačelniku i njegovim suradnicima na pripremi projekta, istaknuvši kako je riječ o značajnom ulaganju koje se financira europskim sredstvima. Pritom je naglasio kako je čak 85 posto sredstava osigurano iz fondova Europske unije, dok preostalih 15 posto osigurava državni proračun, što predstavlja značajno financijsko rasterećenje za Grad Kaštela.

Govoreći o budućim ulaganjima, Butković je najavio nastavak potpore sličnim projektima, posebno onima usmjerenima na uklanjanje prometnih uskih grla i crnih točaka. Pojasnio je kako će se europsko financiranje u novom financijskom razdoblju više usmjeravati prema željezničkoj i lučkoj infrastrukturi, no projekti kojima se povećava sigurnost i protočnost cestovnog prometa i dalje će imati svoje mjesto.

„Pozivam sve jedinice lokalne samouprave da se pripremaju za buduće javne pozive jer je ovo prilika ne samo za gradove i općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego i za one u ostatku Hrvatske, da osiguraju europska sredstva i realiziraju ovakve projekte“, zaključio je Butković, zahvalivši pritom Splitsko-dalmatinskoj županiji na dobroj suradnji u realizaciji brojnih cestovnih i lučkih projekata.

Uređenje obale uključuje i očuvanje prepoznatljivosti prostora. Uz spomenik „Vjesnik slobode“ predviđen je trg sa stalnom pozornicom za javna događanja, dok će na istočnom dijelu zahvata u oblikovanju trga biti naznačen tlocrt nekadašnjeg kaštela Andreis. Obala će tako pružiti više prostora za svakodnevni boravak uz more, susrete i kulturna zbivanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 11,4 milijuna eura, od čega je odobreno gotovo 10 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović nije skrivao zadovoljstvo odobrenim projektom, istaknuvši kako je riječ o povijesnom ulaganju za grad.

„Ovo je dosad najveći iznos koji je, otkako grad postoji, stigao u proračun Grada Kaštela. Imamo mnogo projekata koji se financiraju europskim sredstvima, ali nikada dosad nismo imali projekt s ovolikim iznosom, od gotovo deset milijuna eura“, poručio je Ivanović.

Naglasio je kako je projektu prethodila dugotrajna priprema dokumentacije te da će se njegovom realizacijom riješiti jedan od velikih problema na području Kaštel Starog i Kaštel Novog.

„Mislim da svi mi Kaštelani možemo biti ponosni na ovaj projekt. Dugo se pripremao, a samo je priprema dokumentacije za prijavu trajala posljednjih godinu dana. Projekt je napokon odobren i riješit ćemo velik problem“, kazao je gradonačelnik.

Posebno je istaknuo važnost zaštite obalnog područja od plavljenja, koje je zbog klimatskih promjena sve izraženiji problem.

„Riješit ćemo usko grlo na području Kaštel Starog i Kaštel Novog, ali i pitanje zaštite od plavljenja. To je područje dosta ugroženo, a imali smo problema i prošlog proljeća. Uz to, dobit ćemo biciklističku stazu, šetnicu i zeleni pojas. To je zaista nešto jako vrijedno“, istaknuo je Ivanović.

Govoreći o početku realizacije, najavio je skori završetak postupka javne nabave.

„Javna nabava za odabir izvođača radova pri samom je kraju. Vjerujem da ćemo u sljedećih 15 do 20 dana odabrati izvođača i nadzor te da ćemo već u siječnju krenuti s radovima. Rok izgradnje trebao bi biti oko 26 mjeseci, tako da se nadam da ćemo početkom 2029. godine ugledati novo ruho kaštelanske obale na području Kaštel Starog i Kaštel Novog“, poručio je Ivanović.

Dragan Jelić istaknuo je na svečanosti potpisivanja ugovora u Kaštelima važnost novog projekta vrijednog *11,5 milijuna eura*, naglasivši kako je riječ o značajnom ulaganju za grad.

„Ovo je za grad Kaštela zaista velik i važan projekt. Dosad smo na području Kaštela pratili osam projekata ukupne vrijednosti oko 30 milijuna eura, a ovo je deveti“, istaknuo je Jelić.

Podsjetio je kako se ulaganja nastavljaju i u drugim dalmatinskim gradovima te spomenuo nedavno potpisivanje ugovora u Zadru.

„Prije dolaska u Kaštela bili smo u Zadru, gdje smo također potpisali ugovor vrijedan gotovo pet milijuna eura. To je samo jedan u nizu ugovora koje provodimo kroz program Konkurentnost i kohezija“, kazao je.

Govoreći o dosadašnjim rezultatima, naglasio je da su u području prometne mobilnosti potpisani ugovori velike ukupne vrijednosti

„Dosad smo potpisali 27 ugovora ukupne vrijednosti veće od 200 milijuna eura u području prometne mobilnosti. S tim ćemo nastaviti i nakon današnjeg potpisivanja“, poručio je Jelić.

Najavio je i daljnja ulaganja, istaknuvši kako očekuje nove ugovore do kraja aktualnog financijskog razdoblja.

„Očekujem još niz novih ugovora do kraja ovog financijskog razdoblja. Vjerujem da će se slični projekti nastaviti financirati i u novom razdoblju, u većoj ili manjoj mjeri kao i dosad“, zaključio je Jelić.