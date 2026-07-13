Butković stiže na povijesni proboj tunela Kozjak, a aktivisti šalju dramatičnu poruku: "Ne gradi se vladavina prava bagerima"

Dok se za projekt tunela Kozjak i novog ulaza u Split priprema povijesni trenutak, proboj tunela uz dolazak ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, iz Udruge građana "Spasimo Kozjak i Kaštela" ponovno upozoravaju na, kako navode, neriješena pravna i okolišna pitanja vezana uz ovaj projekt.

U svojoj reakciji na najavljeno svečano obilježavanje proboja tunela poručuju da završetak građevinskih radova ne može biti zamjena za poštivanje zakonskih procedura.

"Tunel može biti probijen, ali vladavina prava ne gradi se bagerima, nego poštovanjem Ustava i zakona", ističu iz Udruge.

Navode kako stupanj dovršenosti radova ne može utjecati na ocjenu zakonitosti upravnih akata niti prejudicirati odluke sudova u postupcima koji se vode u vezi s projektom. Tvrde i da za dio zahvata još uvijek nisu ishođene potrebne građevinske dozvole, dok se pred nadležnim tijelima i sudovima osporava zakonitost pojedinih akata na kojima se projekt temelji.

Iz Udruge podsjećaju da su ranije ministru Butkoviću uputili niz pitanja, na koja, kako kažu, nisu dobili odgovore.

"Odgovor Hrvatskih cesta nije pokrio ni dio naših pitanja, a upitna je njihova relevantnost i manipuliranje činjenicama", navode.

Iako priznaju da je tunel kroz Kozjak probijen, iz Udruge predlažu drugačiju viziju njegove budućnosti.

"Ako je već probijen tunel kroz jednu od najvrjednijih dalmatinskih planina, predlažemo da se ne stavlja u promet, već da postane prvi planinski ekološki tunel u Republici Hrvatskoj – trajni koridor za očuvanje prirodnih staništa i slobodnu migraciju divljih životinja", poručuju.

Naglašavaju kako Kozjak nije samo prometna prepreka, već prostor velike biološke raznolikosti, vrijedan krajobraz te područje bogate kulturno-povijesne i arheološke baštine.

"Ponekad najveći javni interes nije dovršiti projekt pod svaku cijenu, nego imati hrabrosti zaštititi ono što je neprocjenjivo i nenadoknadivo. To ne bi bio poraz države. To bi bila njezina najveća pobjeda", zaključuju iz Udruge "Spasimo Kozjak i Kaštela".

Projekt tunela Kozjak dio je šireg zahvata nove cestovne poveznice prema Splitu i Kaštelima, a njegov proboj smatra se jednim od ključnih trenutaka u realizaciji budućeg prometnog ulaza u splitsko područje.