Butković se hvalio najavom gradnji brojnih cesta u Hrvatskoj. Ni riječ o brzoj cesti Split - Omiš

Do kraja godine bit će objavljeni natječaji za izvođača radova za dionice autocesta A7 i A1. Danas je završio postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za građevinske radove na dionici Križišće – Selce dugoj 17 i pol kilometara vrijedne 310 milijuna eura te na dionici Rudine – Osojnik dugoj 28 kilometara za koju se vrijednost radova procjenjuje na 380 milijuna eura.

Odabir izvođača, potpisivanje ugovora i njihovo uvođenje u gradilišta očekuju se tijekom prve polovine iduće godine. Hrvatske autoceste izgradnju dionica autocesta A7 od Križišća do Žute Lokve i A1 od Metkovića do Dubrovnika financirat će kreditnim zaduženjem.

O ulaganjima u prometnu infrastrukturu Zrinka Grancarić u središnjem Dnevniku HRT-a razgovarala je s Olegom Butkovićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom mora, prometa i infrastrukture.

Nakon postignutog dogovora Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama TEN-T Uredbe (Uredbe o Transeuropskoj prometnoj mreži), Republika Hrvatska će, uz postojeća dva prometna koridora (Mediteranski koridor i koridor Rajna - Dunav), biti dodatno pozicionirana na još dva - Baltičko more - Jadransko more i Zapadni Balkan - Istočni Mediteran.

- To je povijesna odluka za nas u Hrvatskoj budući da smo jedina zemlja u EU-u koja je s dva koridora išla na dodatna dva, uz postojeći Mediteranski i Rajna-Dunav, došli smo na još dva. Jug zemlje nije bio niti na jednom koridoru, a sad smo dobili priključak do Splita, uključujući i Split koji je ušao na popis osnovnih luka. To je 430 kilometara novih pruga i 410 kilometara novih cesta, uz postojeću cestovnu i željezničku infrastrukturu na postojećim koridorima, rekao je Butković.

Radi se o odluci, rekao je ministar, koja nam je omogućila da nastavimo investicijski ciklus u prometnu infrastrukturu, koristeći europske fondove.

- Naravno postoje rokovi do kad mi to moramo izgraditi, osnovna mreža do 2030. godine, proširena do 2040. godine i sveobuhvatno do 2050. godine. Nama je niz cestovnih i željezničkih pravaca išao na sveobuhvatnu mrežu. Otvorili smo sebi mogućnost da te investicije koje nismo realizirali uspijemo što prije realizirati, rekao je.

Restrukturiranjem samoga duga, rekao je Butković, stvorili smo mogućnost da se dodatno zadužimo i da iz refinanciranja stvorimo prostor da idemo u završetak npr. Jadransko-Jonskog koridora, a to su autocesta Križišće-Žuta Lokva i Metković-Dubrovnik.

- Mi ćemo zajedničkim snagama - europskim fondovima, povoljnim kreditnim aranžmanima i našim državnom proračunom koji je sve stabilniji moći realizirati sve te investicije, poručio je ministar.

Uz to ostaje još nekoliko brzih cesta.

- Raspisan je natječaj za spoj Požege na autocestu, tu je Iločka transverzala, Srijemska transverzala, Vukovarska obilaznica, Zagvozd-Imotski, niz brzih cesta u Zagorju, završetak do Koprivnice i Virovitice, niz brzih cesta gdje pojedina županijska središta na kontinentu nismo spojili s autocestom. Za to su planirana određena zaduženja, a dio će financiran iz europskih sredstava, rekao je.