Butković o brodu s azbestom: "Prevareni smo, ali brod mora otići do utorka"

"Bio sam malo na godišnjem, kratko kao i cijela Vlada. Nažalost sam na godišnjem dobio COVID-19 i moram priznati da je bilo dosta neugodno. Malo sam nakon toga odmarao i spremam se za nove izazove", odgovara ministar prometa Oleg Butković zašto se nije pojavljivao puno u javnosti.

"Ovo je sjajna vijest. Ovo je rast BDP-a koji je više nego dvostruko veći od prosjeka Europske unije, a po procjenama Vlade i Hrvatske narodne banke rast će i dalje. Ovo pokazuje da je Vlada vodila ispravnu ekonomsku politiku", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostujući u Dnevniku Nove TV kako će se na standard građana odraziti rast BDP-a.

Brodar tražio dodatnih 30 dana

Osvrćući se na dolazak broda s azbestom u Split kaže kako je to "izazvalo nemirno ljeto".

"Lučka kapetanije je prilikom ulaska napravila provjeru i on je imao sve svjedodžbe i brod je išao na remont. Tada se nije znalo da će se taj azbest nakon toga zbrinjavati i mi smo izašli s rješenjem da brod mora napustiti hrvatske teritorijalne vode", napomenuo je Butković ističući kako je brodar tražio dodatnih 30 dana te su mu djelomično udovoljili i dali 15 dana jer je brod u teglju, nema posade ni motora niti svog pogona.

"Ako ne napusti Hrvatsku do utorka, država će poduzeti mjere koje su joj zakonski na raspolaganju, od kazni do premještaja broda", dodao je.

Na novinarski upit znači li to da su već spremni na mogućnost da brod ne napusti Hrvatsku na vrijeme, Butković kaže: "Vidjet ćemo. Ne mogu u ovom trenutku ništa točno reći".

"Radi se o brodu talijanske zastave, a ne neke zemlje – neka se nitko ne uvrijedi – koja je manje bitna. To je naša susjedna zemlja s kojom mi na moru redovno surađujemo. Brod je došao na remont i ne možemo mu, ako posjeduje sve svjedodžbe, zabraniti ulazak. Onda bismo mogli očekivati da se i naše brodove u Italiji zaustavi, a ima puno brodova i trajekata s azbestom", rekao je Butković.

"Slobodu umjetnika i novinara ne možete ograničiti"

Ipak, nakon nadzora Ministarstva zaštite okoliša i saznanja da će se zbrinjavati nedozvoljeni azbest, donijeto je rješenje da brod mora napustiti Hrvatsku.

"Mi smo zapravo prevareni u tom dijelu jer prilikom ulaska sve te detalje nismo znali", napomenuo je te dodao da maksimalne dnevne kazne za probijanje roka odlaska iznose 7.000 eura.

Osvrnuo se i na odgađanje festivala "Nosi se" u Benkovcu, nakon čega je gradonačelnik Tomislav Tomašević organizatore pozvao da ga održe u Zagrebu.

"Zagreb je dozvolio i koncert Thompsona tako da me Tomašević iznenađuje kad vrluda iz lijeva na desno, ali to su njegove odluke. Slobodu umjetnika i novinara ne možete ograničiti, ali ako one ograničavaju nečiju emociju – jer činjenica je da je u Benkovcu i oko njega bio Domovinski rat – ne možete to dovoditi u pitanje nekakvim performansom. I sam organizator je na vašoj televiziji rekao da je pretjerao", zaključio je Butković.