Butković: Novi zakon zabranjuje ograđivanje plaža, ali postoji jedna iznimka

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je kako prema važećem Zakonu o pomorskom dobru više nije moguće dobiti koncesiju koja bi dopuštala ograđivanje plaža. Ipak, naglasio je da se to ne odnosi na ranije sklopljene ugovore, poput onoga za plažu ispred riječkog hotela Hilton, koji je dodijeljen prema propisima iz 2015. godine.

Govoreći uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a, Butković je pojasnio da je novi zakon, donesen 2023. godine, ukinuo mogućnost zatvaranja plaža za javnost. Međutim, koncesije izdane prema starim pravilima ostaju na snazi jer predstavljaju stečena prava koja se ne mogu retroaktivno ukidati.

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Tema je ponovno postala aktualna nakon događaja u Rijeci, gdje je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u više navrata uklonio lokot s ulaza na plažu ispred hotela Hilton, tvrdeći da građanima mora biti omogućen slobodan pristup pomorskom dobru. Protiv odgovornih osoba iz tvrtke Costabella d.o.o., koja upravlja hotelom, podnio je i kaznene prijave.

Butković ističe kako je u vrijeme dodjele koncesije prostorni plan Grada Rijeke predviđao mogućnost zatvaranja plaže te da je sve provedeno u skladu s tadašnjim zakonom.

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj postoji oko 15 plaža koje su ograđene na temelju ranije izdanih koncesija, a takvi se ugovori ne mogu jednostrano mijenjati.

Ministar je pritom ocijenio da su Miletićevi potezi prvenstveno politički motivirani te da je riječ o pokušaju prikupljanja političkih bodova. Dodao je i kako Rijeka raspolaže s oko 26,5 kilometara obale te poručio da ništa ne sprječava grad da razvija nove uređene plaže kako bi građani imali više prostora za kupanje.