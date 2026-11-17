Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas, u utorak 17. studenoga, stiže u Kaštela, gdje će u podne sudjelovati na potpisivanju ugovora vrijednog 11,4 milijuna eura. Riječ je o projektu kojim se planira poboljšati prometna infrastruktura na području Kaštel Starog i Kaštel Novog te ukloniti prometno usko grlo koje otežava odvijanje javnog prijevoza.

Projekt vrijedan 11,4 milijuna eura

U Kaštelima će biti potpisan ugovor o sufinanciranju projekta pod nazivom „Uklanjanje uskog grla u staroj gradskoj jezgri – unutar obalnog pojasa Kaštel Stari – Kaštel Novi”.

Projekt je usmjeren na unapređenje lokalne prometne infrastrukture i prometno-tehničkih rješenja, s ciljem povećanja protočnosti prometa te osiguravanja pouzdanijeg i redovitijeg javnog prijevoza.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 11,4 milijuna eura.

Uz ministra Butkovića, ugovor će potpisati ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Dragan Jelić i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Prije Kaštela boravi u Zadru

Ministar Butković današnji posjet Dalmaciji započinje u Zadru, gdje je za 9:30 sati najavljeno potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta poboljšanja dostupnosti javnog prijevoza na području Zadarske županije.

Vrijednost tog ugovora iznosi gotovo 4,9 milijuna eura, a projektom je predviđeno uklanjanje četiriju prometnih uskih grla.

Nakon zadarskog programa Butković dolazi u Kaštela.