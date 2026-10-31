Burno u Zadru zbog 150.000 tona otpada: Radeta tražio odgovore, vijećnici odbili njegov prijedlog!

Sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra završila je bez usvajanja Zaključka o odlagalištu otpada Diklo, koji je predložio nezavisni vijećnik Daniel Radeta.

Radeta je ponovno iznio sumnje da je na Diklo dovezeno više od 150.000 tona otpada iz Varaždina, za koji tvrdi da nije poznato ni podrijetlo ni sastav, te da postoji mogućnost da je riječ o opasnom otpadu, piše eZadar.

Pozvao se na više od 3.000 teretnih listova koje, kako je rekao, posjeduje i koje je već predao DORH-u, gdje je zbog ovog slučaja bio na ispitivanju.

Gradonačelnik Šime Erlić odbacio je njegove tvrdnje, pozivajući se na nalaze Državnog inspektorata (DIRH), prema kojima varaždinski otpad nije završio na Diklu, a analizirani otpad nije klasificiran kao opasan. Poručio je kako se o ovoj temi treba raspravljati na temelju utvrđenih činjenica i nalaza nadležnih institucija, a ne iznositi tvrdnje koje mogu izazvati zabrinutost građana.

Radeta je predloženim zaključkom tražio utvrđivanje svih činjenica, financijskih učinaka i odgovornosti vezanih uz prihvat i odlaganje otpada na Diklu, no prijedlog nije dobio potrebnu potporu vijećnika. Erlić je pritom najavio kako nakon zatvaranja odlagališta slijedi postupak njegove sanacije.