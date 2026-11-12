BURNO U ZADRU Sedam zaštitara izbacilo gradskog vijećnika, završio je u bolnici

Prava drama odvijala se u četvrtak u Velikoj vijećnici Grada Zadra, gdje je nešto prije 18 sati sedam zaštitara fizički udaljilo nezavisnog gradskog vijećnika Daniela Radetu.

Radeta se prethodno, nakon prekida sjednice nešto iza podneva, strujnim kabelom zavezao za govornicu, prosvjedujući zbog odluke predsjednika Gradskog vijeća Ivice Žuvele, koji mu je, prema njegovim tvrdnjama, uskratio pravo na govor.

Zavezao se za govornicu i odbio otići

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Žuvela tijekom sjednice Radeti je izrekao četiri opomene te od njega zatražio da napusti govornicu.

Radeta je to odbio učiniti, smatrajući da se novim poslovnikom Gradskog vijeća, na koji se Žuvela pozivao, ograničavaju demokratska prava izabranih vijećnika.

Prema Radetinu stajalištu, takav je poslovnik primjereniji diktaturama nego demokratskim parlamentima.

U znak prosvjeda odlučio je ostati za govornicom, za koju se zavezao strujnim kabelom. Situacija je potrajala nekoliko sati, sve do intervencije zaštitara nešto prije 18 sati.

Sedam zaštitara fizički je udaljilo Radetu iz Velike vijećnice, nakon čega je vijećnik otišao u zadarsku bolnicu.

Ondje je čekao liječnički pregled kako bi se utvrdilo je li tijekom intervencije zadobio ozljede i kakve su njihove posljedice.

Radeta je nakon događaja javno reagirao, tvrdeći da je bio izložen fizičkom nasilju.

„Danas sam u Gradskom vijeću Grada Zadra doživio nezapamćeno fizičko nasilje!”, poručio je.

„Tko je naredio ovakvu intervenciju?”

U objavi na Facebooku Radeta je naveo da je neposredno nakon udaljavanja iz vijećnice više puta pokušao stupiti u kontakt s policijskim službenicima.

Zatražio je i odgovore o tome tko je donio odluku o intervenciji zaštitara te na temelju čega je primijenjena fizička sila prema izabranom gradskom vijećniku.

„Tko je naredio ovakvu intervenciju? Tko je odgovoran za primjenu sile nad menom kao izabranim vijećnikom? Tko su ljudi koji su me napali? Zašto policija nije intervenirala?”, upitao je Radeta.

Događaj je otvorio pitanja o načinu vođenja sjednice Gradskog vijeća, pravima vijećnika i okolnostima pod kojima je donesena odluka o njegovu fizičkom udaljavanju.

U trenutku Radetine objave nisu bili poznati rezultati liječničkog pregleda ni službeno očitovanje nadležnih o okolnostima intervencije.