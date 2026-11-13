Burno u Zadru: Izglasano veliko poskupljenje komunalne naknade, oporba bojkotirala sjednicu, a jednom vijećniku zabranjen ulazak

Nakon dva dana političkih napetosti i neuobičajenih događaja u zadarskoj Gradskoj vijećnici, donesena je odluka koja će izravno utjecati na kućne proračune brojnih građana. Gradsko vijeće Zadra u petak, 13. studenoga, izglasalo je povećanje komunalne naknade, i to na sjednici koju je bojkotirao dio oporbenih vijećnika.

Nastavak sjednice uslijedio je nakon dramatičnih događaja prethodnog dana, kada je nezavisni vijećnik Daniel Radeta odbio napustiti govornicu, zbog čega je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Žuvela prekinuo rad predstavničkog tijela. Incident se nastavio i nakon prekida sjednice, a završio je intervencijom zaštitara te suprotstavljenim tvrdnjama o okolnostima Radetina udaljavanja iz zgrade.

Komunalna naknada raste za više od 40 posto

Najvažnija odluka za građane odnosi se na novu vrijednost boda komunalne naknade. Dosadašnja vrijednost od 1,0193 eura po četvornome metru godišnje povećava se na 1,44 eura, što predstavlja rast od približno 41 posto.

Nova vrijednost primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine, a istodobno se mijenjaju i pojedini koeficijenti zona. Zbog toga stvarno poskupljenje neće biti jednako za sve obveznike, nego će ovisiti o lokaciji, površini i namjeni nekretnine te odgovarajućim koeficijentima.

Gradska uprava povećanje opravdava činjenicom da vrijednost boda nije mijenjana od 2001. godine, dok su u međuvremenu znatno porasli troškovi rada, energenata, materijala i održavanja komunalne infrastrukture.

Prema ranijim procjenama, promjene bi gradskom proračunu trebale donijeti oko 4,5 milijuna eura dodatnih godišnjih prihoda. Taj se novac prvenstveno povezuje s održavanjem prometnica, javne rasvjete, zelenih površina i druge komunalne infrastrukture.

Radeta zauzeo govornicu, sjednica prekinuta

Sjednica održana u četvrtak, 12. studenoga, obilježena je oštrim sukobima tijekom rasprave o predloženom poskupljenju. Nezavisni vijećnik Daniel Radeta usprotivio se povećanju naknade, tvrdeći da Grad dodatno financijski opterećuje građane unatoč tome što, prema njegovu stajalištu, ne koristi u cijelosti postojeća sredstva namijenjena komunalnim poslovima.

Nakon više opomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Žuvele, Radeti je oduzeta riječ. On je odbio napustiti govornicu te se kabelom vezao za nju, nakon čega je sjednica prekinuta.

Radeta je najavio da će ostati u vijećnici do nastavka sjednice, ali su ga zaštitari poslije završetka radnog vremena udaljili iz zgrade. Vijećnik tvrdi da je pritom zadobio ozljede, zbog kojih je zatražio liječničku pomoć, te je najavio pravne korake.

Gradonačelnik odbacuje optužbe

Na početku današnjeg nastavka sjednice zadarski gradonačelnik Šime Erlić odbacio je Radetine optužbe o okolnostima intervencije zaštitara. Prema gradonačelnikovim tvrdnjama, zaštitari su postupali uz minimalnu uporabu sile, nakon što je vijećnik odbio više zahtjeva da napusti zgradu.

Erlić je najavio da će nadležnim tijelima biti dostupne snimke događaja, dok Radeta ostaje pri svojim optužbama. S obzirom na suprotstavljene iskaze, okolnosti incidenta i eventualnu odgovornost tek treba utvrditi.

Političku napetost dodatno je povećala činjenica da Radeti u petak ujutro nije dopušten ulazak u zgradu Gradske uprave, zbog čega nije sudjelovao u nastavku sjednice.

Šesnaest vijećnika izglasalo preostale odluke

Nastavak 15. sjednice Gradskog vijeća protekao je bez većeg dijela oporbe. Uz Radetu, izostali su vijećnici SDP-a, nezavisni Robert Modrić i vijećnici s liste Ričard nezavisni.

Preostalih 16 vijećnika, među kojima 12 iz HDZ-ova kluba, dvoje vijećnika DOMiNO-a te Ivica Žuvela i Denis Barić, jednoglasno je prihvatilo preostale odluke. Među njima je i povećanje komunalne naknade, čime je završena višednevna neizvjesnost oko njezina donošenja.

Vijećnici su donijeli i druge odluke, uključujući one koje se odnose na turističku pristojbu za kruzere te zabranu određenih građevinskih radova tijekom 2027. godine.

Politička kriza ne završava glasovanjem

Iako je odluka o poskupljenju donesena, političke posljedice događaja u zadarskoj vijećnici mogle bi potrajati. Osim pitanja opravdanosti novih financijskih opterećenja građana, otvorena je i rasprava o pravima gradskih vijećnika, primjeni Poslovnika te postupanju zaštitarske službe.

Za građane je, međutim, najvažnija činjenica da je novo povećanje komunalne naknade sada izglasano. Od početka 2027. godine brojni Zadrani plaćat će veće račune, a ostaje za vidjeti kako će se dodatni prihodi odraziti na kvalitetu održavanja gradske infrastrukture.