Burno u splitskoj Banovini! Ivošević jedini iz Centra došao na sjednicu o Čistoći, Puljka i Karoglana nema

U splitskoj Banovini danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća posvećena poslovanju gradskog komunalnog poduzeća Čistoća Split. Rasprava je već na samom početku otvorila politička prepucavanja, a posebno je zanimljivo da se od predstavnika stranke Centar na sjednici pojavio samo bivši splitski dogradonačelnik i aktualni gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Bojan Ivošević odmah je otvorio pitanje svrhe tematske sjednice, istaknuvši kako bi se, prema njegovu mišljenju, trebalo razgovarati i o aktualnom poslovanju Čistoće, a ne isključivo o razdoblju prethodne gradske vlasti. Smatra da je presedan održavati tematsku sjednicu na kojoj se raspravlja o potezima bivše vlasti, umjesto da se naglasak stavi na sadašnje stanje gradskog komunalnog poduzeća.

Matijević: "Želio sam da Puljak i Karoglan dođu"

Nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, koji je inicirao održavanje sjednice, odgovorio je kako se o otvorenim pitanjima svakako treba raspravljati te da nije cilj svesti cijelu priču isključivo na bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka i bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana. "Želio sam da oni dođu i kažu nešto o tim javnim nabavama, ali odlučili su da neće doći. Nadam se da će se kolege držati istih standarda i na idućoj sjednici. Zanima me koji će kriteriji vrijediti na idućoj sjednici", poručio je Matijević.

Kukoč upozorio: "Bojim se da idemo u krivom smjeru"

U raspravu se uključio i SDP-ov gradski vijećnik Danijel Kukoč, koji je upozorio na mogućnost da se rasprava previše proširi i udalji od teme zbog koje je sjednica sazvana. "Mi ovdje možemo proširiti temu na puno šire područje, ali izgubit ćemo se u priči i nećemo se držati teme za koju je sazvana ova sjednica. Za takvu raspravu nisu pripremljeni materijali, a pozvani su određeni dionici", upozorio je Kukoč. Dodao je kako bi takva praksa mogla dovesti do toga da se tematske sjednice sazivaju za gotovo svako pojedinačno pitanje. "Mi sada ovdje možemo o svakom računu sazivati tematske sjednice i time izbjegavati redovne sjednice. Bojim se da idemo u krivom smjeru", zaključio je SDP-ov vijećnik.

Ivošević: "Postoji netko iz prošlog mandata tko je došao razgovarati o svakom detalju, a to sam ja"

Ivošević je potom ponovno reagirao, osvrnuvši se na izostanak pojedinih pozvanih osoba i način na koji je cijela tema predstavljena javnosti. "Danas je dužan doći svatko koga smo pozvali, a tko ima obvezu prema građanima. Ako je netko gost i ne plaćaju ga građani, nije dužan doći. Ono što je izašlo u medijima je manipulirano. Vi ste sazvali sjednicu na temu koja je izašla isključivo u medijima", rekao je Ivošević.

Posebno je istaknuo činjenicu da je upravo on, kao bivši zamjenik gradonačelnika, spreman sudjelovati u raspravi o prethodnom mandatu. "Postoji netko iz prošlog mandata tko je došao razgovarati o svakom detalju, a to sam ja. Bio sam bivši dogradonačelnik Grada Splita", poručio je.

Na njegove riječi odgovorio je Matijević. "Vi niste spomenuti ni u jednom članku, a pozvani ste kao gradski vijećnik. Vi ćete sudjelovati u raspravi ako želite ili ne želite", kazao je nezavisni vijećnik.