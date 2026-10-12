Burno na početku sjednice u Splitu! Puljak tražila povratak Ivoševića, Stanišić uzvratio: "Jednom je taj čir morao puknuti"

U splitskoj Banovini jutros je nastavljen rad tematske sjednice Gradskog vijeća o noćnim klubovima u povijesnoj jezgri Splita. No, umjesto rasprave o buci, komunalnom neredu i problemima stanovnika centra, već na samom početku ponovno se otvorilo pitanje udaljavanja vijećnika Bojana Ivoševića sa sjednice održane 1. listopada. Vijećnica Centra Marijana Puljak zatražila je od predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića da povuče svoju raniju odluku i omogući Ivoševiću sudjelovanje u raspravi.

"Tražim da povučete svoju odluku te da vratite vijećnika Bojana Ivoševića i da mu date riječ po Poslovniku. Ne znam zašto ste uopće izbacili vijećnika Bojana Ivoševića i ne znam zašto je ovo tema sjednice. Svaki proceduralni cirkus skreće pažnju s teme", poručila je Puljak.

Stanišić: "Najavio mi je podnošenje kaznene prijave"

Na njezine prozivke odgovorio je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, koji je obrazložio zbog čega je na prethodnoj sjednici odlučio udaljiti Ivoševića. "Najavio mi je podnošenje kaznene prijave zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Kada ja pokušavam uvesti mir u sjednicu, vi ćete mi pokušati podnijeti kaznenu prijavu", rekao je Stanišić.

U nastavku je poručio kako smatra da je Ivošević svojim postupcima otežavao vođenje sjednice. "Znam prepoznati nečije devijantno ponašanje i kada netko želi silovati procedure. Predsjednik, ako se ne može uspostaviti red u vijećnici, ima pravo udaljiti vijećnika. Vi ga stalno upozoravate tijekom sjednice i jednom je taj čir morao puknuti. Onog momenta kada se nije mogao uspostaviti red, ja sam to morao napraviti", kazao je Stanišić.

Unatoč oštroj razmjeni, predsjednik Gradskog vijeća naglasio je kako ostaje otvoren za suradnju. "Moja je ruka za svaku suradnju prema vama i Bojanu Ivoševiću otvorena", zaključio je.

Podsjetimo, prošla sjednica završila je bez kvoruma

Tematska sjednica, sazvana na inicijativu Bojana Ivoševića, prvi je put održana 1. listopada, ali je prekinuta nakon niza verbalnih sukoba. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić tada je udaljio Ivoševića iz vijećnice, navodeći da je prethodno više puta upozoren zbog načina komunikacije. Dio oporbenih vijećnika potom je napustio sjednicu, zbog čega je Gradsko vijeće ostalo bez potrebnog kvoruma.

Ivošević je nakon prekida ustvrdio da nije vrijeđao niti vikao, već da je samo pokušavao ostvariti svoje pravo na povredu Poslovnika.

Stanovnici centra čekaju rješenja

Dok se vijećnici ponovno spore oko proceduralnih pitanja, stanovnici povijesne jezgre Splita i dalje očekuju konkretne mjere kojima bi se smanjili problemi povezani s radom noćnih klubova. Na prethodnom dijelu sjednice stanarka Sinjske ulice Anka Martinović upozorila je na buku i ponašanje dijela turista, dok je u pismu fra Kristian Stipanović, župnik Gospe od Zdravlja, ukazao na narušavanje javnog reda i onečišćenje prostora crkve i samostana.

Među prijedlozima o kojima se raspravlja nalazi se i ograničavanje usluživanja alkoholnih pića u dijelu noćnih klubova u centru grada, što zagovara Bojan Ivošević. Gradonačelnik Tomislav Šuta i HDZ-ov vijećnik Josip Gojak ranije su upozoravali na pravnu upitnost takvog rješenja.