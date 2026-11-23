Planirana izgradnja javne garaže kod škole na splitskim Plokitama izaziva sve više rasprava među stanovnicima kvarta. Iz Građanske inicijative „Naprid Plokite, naprid Siromašna” javno su pozvali gradonačelnika Tomislava Šutu i direktora Split parkinga Tomislava Prljevića da do kraja studenoga dođu na Plokite, predstave idejni projekt garaže i konačno razjasne hoće li se projekt realizirati.

Iz inicijative upozoravaju kako je od završetka idejnog projekta prošlo već tri mjeseca, a od njegova predstavljanja upravi škole više od mjesec i pol dana. Unatoč tome, tvrde, stanovnici kvarta još nisu dobili priliku upoznati se s planiranim rješenjem.

„Projekt od životnog značenja pretvara se u lakrdiju”

Predstavnici inicijative podsjećaju da su gradski čelnici nedavno predstavili projekt javne garaže na Blatinama te smatraju da isti pristup zaslužuju i stanovnici Plokita.

„Ovim putem pozivamo gradonačelnika Tomislava Šutu i direktora Split parkinga Tomislava Prljevića na izvršenje obećanja i konačan dolazak na Plokite radi predstavljanja idejnog projekta javne garaže do kraja ovog mjeseca, kao što su to učinili nedavno na Blatinama”, poručuju.

Nezadovoljni su dugotrajnim čekanjem i nedostatkom informacija o projektu koji smatraju iznimno važnim za svakodnevni život u kvartu.

„Nije nam nikako jasno zašto je proteklo tri mjeseca od završetka idejnog projekta garaže, a više od mjesec i pol dana od predstavljanja spomenutog projekta upravi škole”, ističu.

Dodaju kako se zbog cijele situacije među stanovnicima stvaraju nepotrebne napetosti.

„Projekt od životnog značenja za kvart Plokite sve se više pretvara u običnu lakrdiju i predmet podjela među građanima kvarta, uz unošenje nepotrebnog nemira pred Došašće”, upozoravaju iz inicijative.

Pokrenuta peticija protiv gradnje garaže

Dodatne rasprave izazvala je peticija protiv izgradnje javne garaže kod škole na Plokitama.

Prema tvrdnjama Građanske inicijative „Naprid Plokite, naprid Siromašna”, peticiju je pokrenula skupina građana iza koje, kako navode, stoje članovi Vijeća kotara Plokite iz redova većine HDZ-a i DP-a, zajedno sa stanarima gornjeg dijela Đakovačke ulice.

Iz inicijative naglašavaju da pokretanje peticije smatraju legitimnim oblikom izražavanja stava, no dovode u pitanje njezinu reprezentativnost.

„Jučer je anonimna skupina građana, a zapravo se radi o članovima Vijeća kotara Plokite iz redova većine HDZ-DP, zajedno sa stanarima vrha Đakovačke ulice, pokrenula peticiju protiv gradnje javne garaže kod škole i to smatramo legitimnim činom”, navode.

Prema njihovim informacijama, peticija je prikupila oko 150 potpisa.

„Je li 150 potpisa dovoljno da se odustane od garaže?”

Iz inicijative smatraju da broj potpisa ne bi smio biti presudan za budućnost projekta.

„No pitanje je je li tih 150 potpisa, koji su u odnosu na broj birača na Plokitama statistička greška, dovoljan razlog Gradu Splitu i Split parkingu za odustajanje od gradnje javne garaže”, pitaju se.

Osvrnuli su se i na sadržaj peticije, koji oštro kritiziraju.

„Sadržaj peticije nećemo ni komentirati jer je pun nebuloza”, poručuju.

Pritom je važno istaknuti da su tvrdnje o identitetu pokretača peticije i njezinoj reprezentativnosti stavovi građanske inicijative, a ne službeno potvrđeni zaključci nadležnih tijela.

Traže predstavljanje projekta i konačnu odluku

Unatoč različitim stavovima među stanovnicima, iz inicijative smatraju da je najvažnije omogućiti javnosti uvid u idejno rješenje garaže i otvoreno raspraviti o njegovoj budućnosti.

Zato ponovno pozivaju gradonačelnika Šutu i direktora Split parkinga Prljevića da ispune ranije najavljeno obećanje o dolasku na Plokite.

„Stoga, još jednom apeliramo na dolazak i predstavljanje idejnog projekta javne garaže i donošenje konačne odluke o (ne)gradnji javne garaže kod škole na Plokitama”, zaključuju iz Građanske inicijative „Naprid Plokite, naprid Siromašna”.