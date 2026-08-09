Burno na Jadranu: Spašavali ljude u Dalmaciji, kod Krka dvoje ozlijeđenih u gliseru

Dvije osobe ozlijeđene su sinoć nakon što je gliser udario u jugozapadnu obalu otoka Krka, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru tijekom prvog dijela vikenda koordinirala je i niz drugih intervencija spašavanja ljudi i plovila na moru.

Dojava o nesreći kod Krka zaprimljena je sinoć u 23:51 sati. Na brzoj brodici nalazile su se dvije osobe koje su ozlijeđene nakon udara u obalu, na području između plaža Sveta Fuska i Torkul.

Oboje ozlijeđenih hrvatski su državljani. Evakuirani su s brodice, a u 00:08 sati preuzela ih je Hitna medicinska pomoć Krk te su prevezeni prema riječkom KBC-u.

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da je riječ o gliseru hrvatske zastave dugom 9,26 metara. Brodica je oštećena u pramčanom dijelu, ali nije primala more. Njezin vlasnik nije bio na plovilu u trenutku nesreće. Onečišćenje mora nije uočeno, a istragu nastavljaju Lučka kapetanija Rijeka i policija.

Bura nosila ljude prema otvorenom moru

Tijekom petka i subote na području nadležnosti riječke Lučke kapetanije spašene su još četiri osobe. Dvoje ljudi na kajaku bura je iz uvale Voz na Krku nosila prema otvorenom moru, dok je jedna osoba spašena sa SUP daske nakon što je ispred Njivica otplutala prema pučini. Još jedna osoba na SUP dasci našla se u sličnoj situaciji kod Klenovice. Svi su spašeni bez ozljeda.

Intervenirala je i Lučka kapetanija Split. U subotu su u Kaštelanskom zaljevu spašene dvije osobe koje su se na jednoj SUP dasci našle u pogibeljnoj situaciji. Neozlijeđene su vraćene na mjesto s kojeg su krenule.

Kod Murtera osoba pala s plovila, gumenjak nastavio bez posade

Neobična nesreća dogodila se i kod Murtera. Jedna osoba pala je s plovila tijekom plovidbe sjeveroistočnim dijelom otoka, ali je iz mora izvučena bez ozljeda.

Privatni gumenjak u međuvremenu je bez posade nastavio nekontrolirano ploviti te je udario u obalu otočića Sustipanac, između dva plovila na vezu. Nije udario u njih niti je došlo do onečišćenja mora. Uzroke nesreće istražuje Lučka kapetanija Šibenik.

Tijekom petka i subote Lučka kapetanija Split provela je i četiri MEDICO akcije. Brodicama za hitni medicinski prijevoz prevezeno je ukupno sedam pacijenata s Brača i Hvara u splitsku Gradsku luku.