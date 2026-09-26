BURNO JUTRO NA CESTAMA Nesreća u Mimicama, zabrane na omiškoj obilaznici, problemi i na A1

Hrvatski autoklub upozorava vozače na buru u priobalju, zbog koje je u subotu ujutro uvedena zabrana prometa za pojedine skupine vozila na omiškoj obilaznici. Istodobno, zbog prometne nesreće u Mimicama na Jadranskoj magistrali promet se odvija otežano. HAK je informacije o prohodnosti cesta ažurirao u 8:08 sati.

Na državnoj cesti DC553 Naklice – Omiš, odnosno omiškoj obilaznici, zbog jakog vjetra zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s prikolicama i motociklima. Riječ je o vozilima iz prve skupine.

Problema ima i nekoliko kilometara istočnije. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 u Mimicama vozi se naizmjenično jednim prometnim trakom, uz ručnu regulaciju policije. Brzina je na mjestu nesreće ograničena na 30 kilometara na sat.

Radovi i na području Omiša

Vozači na širem omiškom području trebaju računati i na nekoliko privremenih prometnih regulacija.

U Stanićima, na predjelu Balića Rat, do 15 sati prometuje se uz privremenu regulaciju semaforima. Ondje se izvode radovi na opožarenom pokosu i postavljaju betonske zaštitne ograde.

Na državnoj cesti DC8 na području Omiša traju i radovi na rekonstrukciji takozvane S-krivine. U zoni radova vozila se naizmjenično propuštaju iz suprotnih smjerova uz pomoć semafora.

Kvar kamiona na A1

Oprez je potreban i na autocesti A1. Teretno vozilo u kvaru nalazi se između čvorova Vrgorac i Ploče, na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se ondje vodi jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Radovi se tijekom subote izvode i između čvorova Ravča i Zagvozd te Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Na obje lokacije promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, a završetak radova predviđen je do 17 sati.

HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima magle, dok su povremeni zastoji mogući u zonama radova.

U pomorskom prometu zasad nema poteškoća. HAK ipak navodi nekoliko izmjena u plovidbenom redu, među kojima je i raniji polazak trajekta iz Vele Luke za Ubli – u subotu isplovljava u 8 sati umjesto u 9. Za nedjelju je uvedeno i dodatno putovanje na trajektnoj liniji Vela Luka – Split, s polaskom iz Vele Luke u 21:15 sati.