Burno do samog kraja! Split donio četiri zaključka o noćnim klubovima. Evo detalja

Izglasavanjem zaključaka završena je tematska sjednica koja je izazvala veliko zanimanje javnosti, osobito stanovnika stare gradske jezgre koji se godinama žale na buku, narušavanje javnog reda i mira te posljedice noćnog života u središtu Splita.

Četiri zaključka: Od zaštite stanara do izmještanja party brodova

Prvim zaključkom Gradsko vijeće utvrdilo je kako se stanovnici stare gradske jezgre tijekom turističke sezone suočavaju s posebnim problemima i izazovima zbog kojih zaslužuju dodatnu pozornost i novu regulativu.

Drugi zaključak odnosi se na takozvani "pub crawl", odnosno organizirane obilaske barova i drugih ugostiteljskih objekata, najčešće u povijesnoj jezgri. Vijećnici smatraju kako je potrebno popuniti postojeću pravnu prazninu i zakonski urediti ovu djelatnost kako bi se spriječile štetne posljedice za stanare i ostale građane Splita.

Trećim zaključkom zatraženo je reguliranje djelatnosti takozvanih party brodova, koji pristaju i vezuju se u neposrednoj blizini stare gradske jezgre. Cilj je njihovo potpuno izmještanje na drugu prikladnu lokaciju te zabrana pristajanja i vezivanja na dosadašnjem području.

Četvrti zaključak odnosi se na problematiku noćnih klubova smještenih u stambenim i stambeno-poslovnim objektima. Gradsko vijeće primilo je na znanje izjave predstavnika stanara Sinjske ulice te se obvezalo inicirati zakonske promjene kojima bi se ograničilo ili zabranilo izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za otvaranje novih noćnih klubova u takvim prostorima.

Važno je naglasiti da usvojeni zaključci sami po sebi ne znače trenutačnu zabranu party brodova, organiziranih obilazaka barova ili otvaranja klubova u stambenim zgradama. Za provedbu dijela predloženih mjera bit će potrebne promjene propisa i postupanje nadležnih tijela.

Puljak i Ivošević nakon sjednice žestoko napali gradonačelnika

Iako je sjednica zaključena, političke napetosti nisu se smirile. Nakon završetka zasjedanja predstavnici Centra održali su konferenciju za medije na kojoj su oštro kritizirali gradonačelnika Tomislava Šutu i HDZ-ovu većinu.

Marijana Puljak poručila je kako gradska vlast nije prihvatila prijedlog Centra o ograničavanju točenja alkohola u staroj gradskoj jezgri, ocijenivši da time nisu poslušani zahtjevi građana koji ondje žive.

Posebno je prozvala gradonačelnika zbog, kako tvrdi, izbjegavanja odgovora na pitanja o mogućim poslovnim odnosima tvrtke koja je ranije bila u njegovu vlasništvu, a sada je, prema njezinim riječima, u vlasništvu njegove supruge, s noćnim klubovima. Još oštriji bio je nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević, koji je usvojene zaključke nazvao "smokvinim listom gradonačelnika i njegove većine".

Ivošević je iznio i ozbiljne optužbe o navodnim financijskim vezama gradonačelnika i njegove obitelji s noćnim klubovima.