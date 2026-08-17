Burnih 24 sata za vatrogasce: Gorjelo kod Solina, Imotskog i Dicma

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su više intervencija, dok se na velikim požarištima u Pučišćima na Braču i kod Lokve Rogoznice nastavila sanacija terena, stoji u izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 16. kolovoza u 6 sati do jutros u 6 sati.

Na požarištu kod Pučišća, gdje je vatra izbila još 13. kolovoza, tijekom nedjelje na terenu su ostala tri pripadnika DVD-a Pučišća s jednim vozilom. Prema posljednjim podacima, u požaru je izgorjelo 292 hektara guste borove šume i makije. U gašenju su prethodnih dana, uz brojne zemaljske snage, sudjelovala četiri kanadera i dva Air Tractora Fireboss.

Nastavljena je i sanacija velikog požarišta kod Lokve Rogoznice. U nedjelju ujutro ondje je bilo 13 vozila i 50 vatrogasaca. Riječ je o požaru koji je zahvatio oko 1000 hektara, a na vrhuncu intervencije na terenu su bila čak 83 vozila i 253 vatrogasca.

Gorjelo kod Imotskog, Dicma i Solina

Vatrogasci su jučer intervenirali i u Ričicama, gdje je izgorjelo oko 200 četvornih metara trave, niskog raslinja i nekoliko borova. Požar je lokaliziran u 13:30, a potpuno ugašen pola sata poslije. Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca JVP-a Imotski s dva vozila.

U Krušvaru je u 14:29 sati prijavljen požar otvorenog prostora. Lokaliziran je u 16 sati, nakon što je zahvatio oko 1000 četvornih metara niskog raslinja i hrpu smeća. Osam pripadnika DVD-a Dicmo s tri vozila požar je ugasilo u 17:07 sati.

Kasno navečer gorjelo je i na području Japirka u Solinu. Dojava o požaru otvorenog prostora stigla je u 23:48 sati, a izgorjelo je oko 150 četvornih metara trave i raslinja. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Vranjic i DVD-a Solin do 00:40 sati.

Vatrogasci su intervenirali i zbog dvije prometne nesreće. JVP Sinj izašao je na intervenciju u 7:29 sati, dok je JVP Trogir u 23:24 intervenirao zbog prometne nesreće na D8 u Planom.