Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su niz tehničkih intervencija, dok je na području Trogira zabilježen požar trafostanice. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, u posljednja 24 sata evidentirano je ukupno sedam intervencija i događaja na području Splita i okolice.

Četiri intervencije splitskih profesionalnih vatrogasaca

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su četiri puta.

Prva intervencija zabilježena je u 9:07 sati na Pujankama, gdje su vatrogasci intervenirali zbog otvaranja lifta.

U 14:39 sati vatrogasci su pozvani u KBC Split na Firulama, odnosno na Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP), gdje su sudjelovali u skidanju prstena s ruke pacijenta.

Samo deset minuta poslije, u 14:49 sati, intervenirali su u Iločkoj ulici zbog otvaranja stana. Na istoj lokaciji ponovno su intervenirali u 16:39 sati, kada su obavili mjerenje koncentracije plinova u prostoru.

Ispumpavali brod i omogućavali otjecanje vode s prometnice

Posla su imali i pripadnici DVD-a Žrnovnica, koji su intervenirali na dvije lokacije.

U 9:25 sati u Stobreču, na Omladinskom šetalištu, obavljeno je ispumpavanje vode iz unutrašnjosti broda.

Druga intervencija uslijedila je u 12:15 sati u Ulici 4. gardijske brigade, na području TTTS-a. Vatrogasci su ondje iskopali pomoćni odvodni kanal kako bi omogućili brže otjecanje vode s prometnice.

Požar trafostanice u Trogiru

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježen je i požar trafostanice u Trogiru.

Dojava o požaru na adresi Rimski put 53 zaprimljena je u 7:37 sati, a na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir.

Požar je ugašen u 8:29 sati, a na mjestu događaja bili su i djelatnici HEP-a te policije.