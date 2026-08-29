Burni dani pred Hajdukom: Odlaze Pukštas i možda Sigur, stižu četiri pojačanja

Prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, ali Hajduk će pojačanja pokušati dovesti do 2. rujna do ponoći, kad je rok za registraciju igrača za europska natjecanja. Predsjednik Ivan Bilić najavio je četiri nova igrača, ali imena teško izlaze iz poljudskih zidina, piše 24sata.

Bit će to dvojica veznjaka, zato što Amerikanac Rokas Pukštas (22) ide u Middlesbrough za pet milijuna eura, a ponuda ima i kanadski Hrvat Niko Sigur (22). Francuski Toulouse nudi tri milijuna eura, belgijski Genk nudi četiri...

Dio medija spominjao je da Sigura želi i Leeds, ali 24sata doznaje da u toj priči nema istine. Škotski mediji, pak, pišu da je Celtic odustao od Sigura.

Šuška se da bi Hajduk mogao dovesti i dvojicu ofenzivaca. U tom kontekstu spominju neki povratak Ikera Almene (22). Španjolac je prošle sezone oduševio u Hajduku, ali Splićani nisu imali novca za otkup. Almena se vratio u Al-Qadsiah, gdje opet nije u planovima, a novi klub još nije pronašao. Želi je Almenu Palermo, ali negdje je zapelo. Možda bi Hajduk mogao pokušati opet...