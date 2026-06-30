Burna 24 sata za vatrogasce: Intervencije u Splitu, na Visu i u Dalmatinskoj zagori

Županijski vatrogasni operativni centar Split objavio je informaciju o intervencijama od ponedjeljka, 29. lipnja u 6 sati do utorka, 30. lipnja u 6 sati. Najzahtjevnija intervencija i dalje je bio požar otvorenog prostora na području Komiže, odnosno Podhumlja na otoku Visu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u 10:20 sati uputila je jedno vozilo i tri vatrogasca kao ispomoć u gašenju požara otvorenog prostora Komiža – Podhumlje.

Požar je dojavljen još u nedjelju, 28. lipnja, u 22:29 sati. Na intervenciji su bile vatrogasne snage Operativnog područja Vis, DVD Komiža s devet vozila i 35 vatrogasaca te DVD Vis sa šest vozila i 35 vatrogasaca. Zbog širenja požara zatražena je i pomoć zračnih snaga, a s kopna je na požarište upućeno osam vozila i 34 vatrogasca.

U gašenju sudjelovala četiri kanadera i dva Air Tractora

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u 4:30 sati podignute su snage s kopna za odlazak na Vis, koje su prema otoku krenule trajektom iz splitske luke.

Među upućenim snagama bili su JVP Split sa šumskim vozilom i tri vatrogasca, DVD Split s cisternom i tri vatrogasca, operativna područja Imotski, Sinj, Omiš i Kaštela, kao i zapovjedno vozilo županijskog zapovjednika i pomoćnika županijskog zapovjednika.

U 16:24 sati zabilježeno je da su u gašenju požara sudjelovala četiri kanadera i dva Air Tractora.

U Splitu intervencije zbog dima, bicikla u nozi i požara drveta

Splitski vatrogasci imali su tijekom dana nekoliko intervencija na području grada. U 17:59 sati izašli su na izvid po dojavi da se dimi iz trgovačkog objekta u Ulici Vrboran. Na teren je izašlo jedno vozilo JVP-a Split sa šest vatrogasaca.

U 19:28 sati vatrogasci su asistirali Hitnoj medicinskoj službi u Ostravskoj ulici, gdje su uklanjali upravljač bicikla iz noge pacijenta. U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca.

U 19:58 sati gasili su požar nakupine drveta u Bračkoj ulici, a u 20:33 sati intervenirali su zbog otvaranja lifta u Ulici Vrboran.

Zabilježena je i intervencija DVD-a Split. U 13:20 sati vatrogasci su intervenirali u Lućićevoj ulici, gdje su pilili i uklanjali odlomljenu granu stabla koja je djelomično pala na nogostup. Na intervenciji su bila dva vatrogasca s jednim vozilom.

Gorjelo i u Sinju, Makarskoj i Donjim Vinjanima

Na području županije zabilježeno je još nekoliko požara. U Obrovcu Sinjskom u 12:15 sati planulo je nisko raslinje, pri čemu je opožareno 50 četvornih metara površine. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a Sinj.

U Makarskoj je u 15:13 sati gorio kontejner, a intervenciju su odradili vatrogasci JVP-a Makarska. U Donjim Vinjanima u 19:54 sati izbio je požar livade, pri čemu je opožareno oko 1000 četvornih metara trave. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a Imotski.