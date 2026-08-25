Buran tjedan na jugu Hrvatske: Policajac napuhao 2,01 promil, Slovenac pao s ecstasyjem i crystal methom

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je niz podataka i slučajeva koji pokazuju koliko je protekli tjedan bio buran na prometnicama i graničnim prijelazima krajnjeg juga Hrvatske. U samo sedam dana zabilježeno je 27 prometnih nesreća, policija je poduzela više od 1.500 represivnih mjera, a među izdvojenim slučajevima našli su se alkoholizirani policajac izvan službe, bijeg na električnom romobilu te velika količina sintetičkih droga pronađena kod slovenskog državljanina.

U 27 nesreća ozlijeđeno čak 26 osoba

Prema tjednom izvješću Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, u proteklom tjednu zabilježeno je ukupno 27 prometnih nesreća. Osam osoba zadobilo je teške, a 18 lake tjelesne ozljede, dok je u osam nesreća nastala samo materijalna šteta.

Prometna policija pritom je poduzela čak 1.513 represivnih mjera. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine – sankcionirana su 703 vozača. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa poduzeto je 89 mjera, zbog vožnje pod utjecajem alkohola sankcionirano je 20 osoba, a zbog korištenja mobitela tijekom vožnje njih 63.

Policija je evidentirala i osam osoba koje su odbile testiranje na droge, 146 mjera zbog nepropisnog pretjecanja te 152 zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Čak 13 vozača parkiralo je na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom.

Bježao policiji na električnom romobilu, kod njega pronađen metamfetamin

Posebno se izdvaja slučaj iz Metkovića. Policijski službenici su 23. kolovoza u jutarnjim satima zaustavljali 26-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom čija ga snaga motora i brzina, prema policiji, ne svrstavaju ni u jednu kategoriju vozila.

Muškarac se, međutim, nije zaustavio na policijski znak, već se dao u bijeg. Kada su ga policajci naposljetku zaustavili, kod njega je pronađena i manja količina metamfetamina. Utvrđeno je i da nije prijavio prebivalište u Metkoviću. Policija je sudu predložila tromjesečnu zatvorsku kaznu, novčanu kaznu od 1.320 eura te oduzimanje električnog romobila. Općinski sud u Metkoviću odredio mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u dubrovački zatvor.

Policajac izvan službe na granicu stigao s 2,01 promila

Najveća koncentracija alkohola tijekom proteklog tjedna izmjerena je 50-godišnjem hrvatskom državljaninu, policijskom službeniku koji je u tom trenutku bio izvan službe.

On je 20. kolovoza oko 13.50 sati pristupio ulaznoj graničnoj kontroli na MCGP-u Klek, gdje mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,01 g/kg. Odmah je isključen iz prometa i zadržan u prostorijama policije do otrježnjenja. Kažnjen je s 1.320 eura, a izrečena mu je i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.

Slovenac na granicu stigao s ecstasyjem i crystal methom

Još jedan ozbiljan slučaj zabilježen je na graničnom prijelazu Zaton Doli. U petak, 21. kolovoza, na ulaznu graničnu kontrolu stigao je automobil njemačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 49-godišnji državljanin Slovenije. Policajci iz Stona, u suradnji s carinicima, kod vozača su pronašli manju količinu marihuane, 9,3 grama crystal metha te čak 83 tablete MDMA-a, odnosno ecstasyja.

Droga je oduzeta, a kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je bila namijenjena daljnjoj distribuciji. Slovenac je uhićen te je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predan pritvorskoj jedinici.

Nakon toga doveden je pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor. Podaci i slučajevi koje je u utorak objavila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ponovno pokazuju razmjere prometnih prekršaja tijekom turističke sezone, ali i činjenicu da policija na cestama i graničnim prijelazima gotovo svakodnevno nailazi na slučajeve koji daleko nadilaze uobičajene prometne kontrole.