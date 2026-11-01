Bura zaustavlja katamarane, ali novi brod za Brač plovi! Pogledajte prizore s mora dugo čekane linije

Kako smo ranije javili, nakon 47 godina čekanja, nova cjelogodišnja katamaranska linija koja povezuje Pučišća, Postira i Split započela je s redovitim prometovanjem. A već prvih dana dočekao ju je ozbiljan izazov – bura!

Dok je vjetar na drugim dijelovima Jadrana izazvao prekide u pomorskom prometu, katamaran Krilo Tropic danas je snimljen u plovidbi po valovitom moru. Fotografije koje objavljujemo prikazuju moderan brzobrod kako ostavlja dugačak bijeli trag na morskoj površini, dok se u pozadini vide oblačno nebo i planinski obrisi.

Za Bračane je to ohrabrujući prizor. Nova linija nije zamišljena kao sezonska turistička atrakcija, nego kao svakodnevna veza otočana s kopnom, zbog čega je njezina pouzdanost tijekom jesenskih i zimskih mjeseci od iznimne važnosti.

Dok bura prekida pomorski promet, novi katamaran plovi

Koliko su današnji vremenski uvjeti zahtjevni, pokazuje izvješće o stanju u pomorskom prometu, ažurirano u 16:23 sati.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna – Žigljen, kao i katamaranske linije Rijeka – Rab – Novalja, Rijeka – Cres – Mali Lošinj, Pula – Zadar te Olib – Silba – Premuda – Zadar. U prekidu je i brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

U takvim okolnostima prizor novog katamarana na bračkoj liniji svakako je razlog za optimizam. Ipak, pojedinačna plovidba po buri ne znači da će brod moći prometovati u svim vremenskim uvjetima. To će se najbolje pokazati tijekom nadolazećih zimskih mjeseci, kada vjetar i valovi nerijetko otežavaju veze između dalmatinskih otoka i kopna.

Moderan brod za 332 putnika, izgrađen 2022. godine

Kako je Dalmacija Danas još 16. listopada najavila, novu državnu brzobrodsku liniju broj 9605 održava tvrtka Kapetan Luka – Krilo.

Za ovu je liniju predviđen katamaran Krilo Tropic, izgrađen 2022. godine, kapaciteta 332 putnika. Plovidba od Pučišća do Splita traje približno 70 minuta, što predstavlja veliko poboljšanje za stanovnike koji su dosad često morali putovati automobilom do Supetra, a zatim trajektom do Splita.

Dan prije početka redovitog prometovanja, u subotu 31. listopada, održana je i svečana prezentacijska plovidba do Postira i Pučišća.

Uspostava linije za otočane ima mnogo veće značenje od običnog proširenja plovidbenog reda. Ona bi trebala olakšati odlazak na posao, školovanje, liječničke preglede i obavljanje svakodnevnih obveza, ali i omogućiti bolju povezanost s obitelji i prijateljima koji žive na kopnu.

Evo kada katamaran plovi i koliko košta karta

Prema objavljenom redu plovidbe prijevoznika, radnim danom katamaran kreće iz Pučišća u 6:15, iz Postira u 6:45, a dolazak u Split predviđen je u 7:20 sati. Povratak iz Splita je u 16:30.

Subotom katamaran iz Pučišća polazi u 8 sati i preko Postira i Omiša stiže u Split u 9:30. Povratni polazak je u 16:30 sati.

Nedjeljom i blagdanima, uključujući današnji dan, iz Pučišća isplovljava u 16 sati, iz Postira u 16:30, a u Split bi prema redu plovidbe trebao stići u 17:05. Povratak iz Splita predviđen je u 18 sati.

Prema objavljenom cjeniku, karta na relaciji Pučišća – Split iznosi 6,50 eura, dok je cijena putovanja od Postira do Splita 5,50 eura.

Omiš je prema aktualnom redu plovidbe uključen u subotnje polaske.

Pravi ispit tek slijedi: Može li nova linija izdržati izazove zime?

Za stanovnike Pučišća i Postira nova linija predstavlja ostvarenje želje stare gotovo pola stoljeća. No jednako kao što je bilo važno uspostaviti novu vezu sa Splitom, važno je i osigurati njezinu redovitost.

Posebno će zanimljivo biti vidjeti kako će se Krilo Tropic nositi s burom, jugom i valovima tijekom zime, kada pomorske linije na Jadranu često nailaze na poteškoće.

Današnji prizori daju razlog za zadovoljstvo. Dok su neke druge linije bile prisiljene prekinuti promet, novi katamaran za Brač plovio je po nemirnom moru.

Za otočane koji su izravnu vezu čekali 47 godina, teško je zamisliti simboličniji početak. Ipak, konačnu ocjenu pouzdanosti nove linije donijet će tek mjeseci redovitog prometovanja u različitim vremenskim uvjetima.

Aktualni vozni red i cijene dostupni su na službenim stranicama prijevoznika Krilo.