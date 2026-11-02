Bura zaustavila brojne linije na Jadranu, ali "Hrvat" se ne predaje

Snažna bura, koja povremeno puše i olujnom jačinom, stvara velike probleme u pomorskom prometu duž Jadrana. Brojni trajekti, katamarani i brodovi danas su ostali vezani u lukama, no trajekt „Hrvat” uspijeva održavati vezu između Splita i Brača unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima.

Dok vjetar remeti pomorski promet i uzrokuje otkazivanja brojnih polazaka, trajekt „Hrvat” nastavlja ploviti na relaciji Split – Supetar.

Na snimci današnje plovidbe može se vidjeti kako trajekt plovi po jakoj buri, koja povremeno ima i olujne udare.

Ipak, vremenski uvjeti nisu jednako povoljni za sve brodove. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog vjetra u ponedjeljak, 2. studenoga, obustavljen je promet na nizu pomorskih linija.

Bura zaustavila trajekte i katamarane

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije:

Prizna – Žigljen

Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda/Krijal – Mali Lošinj

Ne prometuju ni katamarani na linijama:

Novalja – Rab – Rijeka

Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Pula – Zadar

Olib – Silba – Premuda – Zadar

Split – Stari Grad – Split

Split – Bol – Jelsa

Pučišća – Postira – Omiš – Split

U prekidu je i brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

Pojedini brodovi ne pristaju u sve luke

Zbog jakog vjetra izmijenjen je i red plovidbe na pojedinim linijama.

Trajektna linija 532 Šibenik – Kaprije – Žirje prometuje bez pristajanja u luku Žirje.

Katamaranska linija 9403 Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist prometuje bez pristajanja u luku Zapuntel.

Za 2. studenoga uvedeno je i dodatno povratno putovanje na trajektnoj liniji 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – Rava – Mala Rava.

Trajekt iz Zadra/Gaženice prema Ižu Malom/Bršnju polazi u 8 sati, dok je povratni polazak prema Zadru/Gaženici predviđen u 10 sati.

„Hrvat” nastavlja ploviti unatoč buri

Dok su brojne otočne veze privremeno prekinute, trajekt „Hrvat” danas uspijeva održavati promet između Splita i Supetra na Braču.

Njegova plovidba po snažnoj buri pokazuje koliko vremenski uvjeti mogu biti zahtjevni za pomorski promet, osobito kada vjetar na udare doseže olujnu jačinu.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere aktualni red plovidbe na stranicama HAK-a i nadležnih brodara jer su zbog vremenskih prilika moguće dodatne promjene.

Pogledajte snimku današnje plovidbe trajekta „Hrvat” između Splita i Brača!