trajePrave vremenske neprilike zahvatile su Hrvatsku. Snijeg i bura paralizirali su promet u nekim dijelovima zemlje.

Zbog jakog vjetra zatvorena je autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja.

Na području Velebitskog kanala bura puše i do 160 kilometara na sat. U prekidu su i brojne trajektne i katamaranske linije, a jedan naš otok ostao je potpuno odsječen od kopna.

"S kopna prema otoku Pagu i obrnuto sa Paga prema kopnu nije moguće prometovati, zatvoren je most za sve skupine vozila, a trajektna linija je u prekidu", kazao je Irvin Filipović iz HAK-a.

"Zimski mjeseci su pred nama bit će i prekida i uspostavljanja linija naknadno. Ono što je najvažnije je da nas putnici prate preko komunikacijskih kanala kako bi mogli planirati svoja putovanja", poručila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Novu TV.