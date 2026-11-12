Bura u splitskom sportu: „Što smo to uzurpirali? Gripe koristimo 45 godina i uredno ih plaćamo!”

Nakon prekida rukometne utakmice na Poljudu i oštrih istupa predsjednika RK Split Gorana Bučevića, oglasila se Udruga za mali nogomet Split. Odbacuju optužbe o uzurpaciji gradskih sportskih objekata, poručuju da su tijekom godina već ostali bez gotovo 40 posto termina te upozoravaju da neće pristati na nova smanjenja. „Nećemo potpisati preseljenje nijedne naše lige niti ustupanje ijednog dodatnog sata na Gripama”, ističu.

Sukob oko korištenja splitskih sportskih dvorana dobio je novi nastavak. Nakon što je predsjednik Rukometnog kluba Split Goran Bučević javno kritizirao uvjete u kojima splitski rukometaši treniraju i igraju utakmice te zatražio raskid ugovora Udruge za mali nogomet Split o korištenju dvorane Gripe, stigla je opširna reakcija iz Udruge.

U priopćenju koje potpisuje njezin Upravni odbor odbacuju optužbe i ultimatume, upozoravaju na važnost 61 godine duge tradicije organiziranog malog nogometa u Splitu te poručuju da ne namjeravaju odustati od preostalih termina u dvorani.

„Kakve veze imaju naši termini na Gripama sa stanjem parketa na Poljudu?”

Povod reakciji bio je prekid rukometne utakmice zbog ozljeda igrača i uvjeta na parketu dvorane na Poljudu.

Iz Udruge za mali nogomet Split na početku ističu da žale zbog ozljeda rukometaša RK Split te naglašavaju kako zdravlje sportaša mora biti apsolutni prioritet.

Međutim, smatraju da se taj problem ne može povezivati s njihovim ugovorom o korištenju druge sportske dvorane.

„Posebno nas zabrinjava što se problem uvjeta za odigravanje jedne rukometne utakmice povezuje sa zahtjevom za raskid ugovora druge sportske organizacije, koja nije odgovorna ni za stanje parketa ni za odluku o mjestu odigravanja utakmice”, navode.

Postavljaju i pitanje zbog čega bi se problem nastao na Poljudu trebao rješavati raskidanjem ugovora za korištenje Gripa.

Smatraju da je predsjednik RK Split svojim istupom javno omalovažio Udrugu i njezine članove, posebno komentarima koje doživljavaju kao podrugljive insinuacije o rekreativcima, alkoholu i neozbiljnosti njihovih natjecanja.

Kako bi upozorili na razmjere svojeg djelovanja, iz Udruge su iznijeli podatke o organizaciji i povijesti splitskog malog nogometa.

Udruga je osnovana 1965. godine, a natjecanja na Gripama organizira od 1981. godine.

Danas, prema vlastitim podacima, organizira deset liga sa 119 momčadi i više od 1.800 aktivnih igrača. Uključujući suce, delegate, mjeritelje vremena i ostale sudionike, riječ je o više od 2.000 ljudi.

U digitalnoj evidenciji tijekom posljednjih deset godina registrirana su ukupno 8.442 igrača.

Iz Udruge podsjećaju i na brojne poznate malonogometaše koji su nastupali u njihovim natjecanjima, među kojima navode Antu Kovačevića, Kusturu i Hrstića, kao i igrače ranijih generacija.

Ističu da su njihove lige bile važan dio razvoja splitskog futsala, ali i mjesto na kojem su iskustvo stjecali brojni malonogometni suci.

„Zar se takvu Udrugu, njezinu tradiciju i tisuće građana koji su kroz nju prošli može svesti na podrugljive komentare o rekreativcima i pivu?”, pitaju se.

Dodaju da su nakon javnog istupa zaprimili reakcije ogorčenih članova, među kojima je bilo i prijedloga da se razmotri pravna zaštita ugleda Udruge.

Ipak, naglašavaju da im nije želja pokretati takve postupke.

„Izgubili smo gotovo 40 posto termina, a sada nam žele uzeti još”

Jedan od ključnih dijelova priopćenja odnosi se na raspodjelu termina u sportskoj dvorani Gripe.

Iz Udruge tvrde da su tijekom posljednjih dvadesetak godina postupno ostali bez gotovo 40 posto nekadašnjeg fonda termina radnim danima.

Navode da su više puta pristajali na ustupke kako bi se prostor osigurao drugim sportovima, zbog čega su morali mijenjati sustav natjecanja i prilagođavati rasporede.

Prema njihovim riječima, nakon posljednjeg ustupanja termina tijekom prošle sezone izgubili su čak devet momčadi usred natjecanja.

Tvrde i da im je tada obećano kako više neće biti novih zahtjeva za smanjenjem termina.

Uz to, navode da im je obećan postupni povratak ranije ustupljenih termina nakon obnove splitske sportske infrastrukture, najkasnije do Europskih sveučilišnih igara 2028. godine.

„I nakon svega toga ponovno nas se optužuje za uzurpaciju? Što smo to uzurpirali? Termine koje uredno plaćamo? Dvoranu koju koristimo od 1981. godine?”, pitaju iz Udruge.

Naglašavaju da svoje redovito poslovanje financiraju članarinama, bez sredstava iz gradskog proračuna, te da uredno podmiruju najam dvorane i druge obveze.

Udruga se osvrnula i na pitanje zakonitosti korištenja gradske sportske infrastrukture.

Smatraju da bi se jednaki kriteriji transparentnosti trebali primjenjivati na sve sportske organizacije.

U tom kontekstu podsjetili su na pitanja koja su se još 2016. godine otvarala oko prenamjene rukometnog igrališta u Vukovarskoj ulici, uključujući tadašnje navode o podzakupu i komercijalnim sadržajima.

Zatražili su odgovore o današnjem načinu korištenja tog prostora, upravljanju terminima i ugovorima na temelju kojih se oni koriste.

Pritom naglašavaju da ne iznose unaprijed zaključke o zakonitosti bilo čijeg poslovanja, nego traže jednake kriterije za sve.

Kada je riječ o njihovu ugovoru s Javnom ustanovom Športski objekti Split, poručuju da nemaju razloga izbjegavati njegovu pravnu provjeru.

No smatraju da se takva pitanja trebaju rješavati pred nadležnim tijelima, a ne javnim ultimatumima.

„Rokovi od 24 sata i osam dana, medijske prijetnje i zahtjevi za raskid ugovora nisu argumenti niti mogu zamijeniti pravne postupke i objektivno utvrđivanje činjenica”, navode.

Odbijaju preseljenje u balon na Parku mladeži

Iz Udruge se protive i mogućnosti preseljenja svojih natjecanja u novi balon na Parku mladeži.

Smatraju da taj prostor može biti koristan za treninge i dodatne sportske aktivnosti, ali da nije ravnopravna zamjena za natjecateljsku dvoranu Gripe.

„Ako pojedini klubovi smatraju da taj prostor nije primjeren za njihove službene utakmice, opravdano je postaviti pitanje zašto bi bio primjeren za deset liga Udruge za mali nogomet Split?”, poručuju.

Podsjećaju i na ranije probleme povezane s podjelom parketa Velike dvorane Gripe na dva dijela.

Tvrde da su na vrijeme upozoravali kako takvo rješenje nije prikladno za njihove lige, no da se nakon izvedenih radova upravo od njih tražilo prilagođavanje natjecanja kako bi se oslobodili dodatni termini.

Prema njihovim riječima, takav pristup pokazuje da se potrebe organiziranog amaterskog sporta često podcjenjuju u odnosu na potrebe drugih klubova.

„Nećemo potpisati eutanaziju Udruge”

U završnom dijelu priopćenja Upravni odbor zauzeo je posebno čvrst stav.

Poručuju da više neće pristajati na smanjenje postojećih termina niti na preseljenje svojih liga iz dvorane Gripe.

„Već smo ranije javno upozorili da ne možemo potpisati eutanaziju Udruge. Danas taj stav ponavljamo još odlučnije. Nećemo potpisati preseljenje niti jedne naše lige niti ustupanje ijednog dodatnog sata naših postojećih termina na Gripama”, ističu.

Dodaju da ne traže posebne povlastice niti oduzimanje prostora drugim sportovima, nego isključivo očuvanje uvjeta potrebnih za nastavak svojih natjecanja.

Pritom naglašavaju da poštuju tradiciju i sportske uspjehe RK Split te da ne žele sukob s rukometom.

Međutim, odbacuju podjelu sportaša na važnije i manje važne prema tome nastupaju li u profesionalnim ili amaterskim natjecanjima.

„Zar 1.800 aktivnih igrača i više od dvije tisuće sudionika naših natjecanja imaju manje pravo na primjerene sportske uvjete od drugih građana Splita?”, pitaju.

„Splitu trebaju i rukomet i futsal i amaterski mali nogomet”

Iz Udruge smatraju da je stvarni problem nedostatak odgovarajućih sportskih kapaciteta u Splitu, koji se ne može dugoročno rješavati međusobnim istiskivanjem sportskih organizacija iz postojećih dvorana.

Od Grada Splita, Javne ustanove Športski objekti Split i Splitskog saveza sportova očekuju odluke koje će se temeljiti na stvarnim potrebama svih korisnika i javnom interesu.

„Splitu trebaju i rukomet i futsal i amaterski mali nogomet i svi sportovi. Rješenje nedostatka sportskih kapaciteta mora biti stvaranje novih uvjeta, a ne međusobno istiskivanje sportskih organizacija”, zaključuju.

Udruga poručuje da će učiniti sve kako bi očuvala sustav natjecanja koji, prema njihovim riječima, već 61 godinu predstavlja važan dio sportskog i društvenog života Splita.

Priopćenje potpisuju članovi Upravnog odbora Udruge za mali nogomet Split: Vicko Dorić, Josip Miloš, predsjednik Upravnog odbora Josip Radić, Teo Radostić i Marjan Saša.