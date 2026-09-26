Bura u Dalmaciji: Izložbu trebao održati umjetnik čije se ime pojavljuje na popisu vezanom uz logor Morinj

Najavljena izložba crnogorskog slikara Dragana Pečurice u Pločama izazvala je političke reakcije nakon što je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Ploče Ivan Škarić upozorio da se Pečuričino ime pojavljuje u dokumentaciji povezanoj s logorom Morinj. Portal Rogotin objavio je da je riječ o umjetniku čija je izložba trebala biti održana u sklopu programa u Pločama, a Škarić je zbog cijelog slučaja javno prozvao Grad Ploče.

Pečuričino ime nalazi se na popisu sastavljenom prema sjećanjima logoraša

Ime Dragana Pečurice doista se može pronaći u ranije objavljenoj dokumentaciji o Morinju. U publikaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji naveden je na popisu oficira i vojnika JNA u logoru Morinj koji je, kako se izričito navodi u samom dokumentu, sastavljen "po sjećanju logoraša". Važno je pritom naglasiti da samo pojavljivanje nečijeg imena na takvom popisu nije samo po sebi dokaz kaznene odgovornosti niti sudski utvrđena činjenica o individualnoj odgovornosti te osobe.

Ivan Škarić tvrdi da su Grad Ploče i Turistička zajednica Grada Ploča sudjelovali u organizaciji izložbe te smatra da se prije održavanja programa trebalo detaljnije provjeriti okolnosti vezane uz autora. "Teško je kao čovjek iz Ploča ostati ravnodušan na ono što se danas trebalo dogoditi u našem gradu", poručio je Škarić, navodeći da se ime autora pojavljuje u dokumentaciji i svjedočenjima povezanima s Morinjem.

Posebno je naglasio činjenicu da su među zatočenicima Morinja bili i ljudi s područja Ploča. "Ovo više nije pitanje umjetnosti. Ovo je pitanje odnosa prema našim braniteljima", poručio je, među ostalim, Škarić.

Kroz Morinj prošle stotine hrvatskih branitelja i civila

Logor Morinj djelovao je tijekom ratnih godina, a prema podacima koje prenosi Portal Rogotin, kroz njega je prošlo približno 292 do 300 hrvatskih branitelja i civila, većinom s dubrovačkog i područja juga Hrvatske. Upravo zbog toga Škarić smatra da je najava Pečuričine izložbe posebno osjetljiva za Ploče, navodeći da su i pločanski branitelji bili zatočeni u Morinju.

Branitelji, tvrdi Škarić, upozorili Ministarstvo

Prema njegovim navodima, branitelji su dan prije planiranog događaja upozorili Ministarstvo hrvatskih branitelja te reagirali kako bi se spriječilo održavanje izložbe. "Morinj se ne smije pretvoriti u fusnotu, a branitelji ne smiju postati nevažni kada prođu obljetnice i službeni govori", poručio je Škarić.

Inače, crnogorski mediji prethodno su najavili Dragana Pečuricu kao sudionika međunarodne konferencije ILIRKON 2026. u Pločama, gdje je u likovnom dijelu programa trebao predstaviti izložbu "Mediteran kao nekoć". Prema toj najavi, konferenciju organizira Udruga za očuvanje kulturno-povijesne baštine Obličevac iz Ploča.