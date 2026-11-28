Nepovoljne vremenske prilike i jaki udari bure poremetili su planove organizatora ovogodišnjeg Adventa u Sinju. Koncert legendarnih Divljih jagoda, kojim je večeras trebao započeti koncertni program manifestacije, odgođen je za nedjelju, 29. studenoga.

Odluka je donesena prvenstveno zbog sigurnosti građana, posjetitelja i svih sudionika manifestacije.

Divlje jagode pred sinjsku će publiku tako stati sutra u 20 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana, gdje će svojim bezvremenskim hitovima službeno otvoriti koncertni program ovogodišnjeg Adventa u Sinju.

Paljenje prve adventske svijeće nije odgođeno

Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, večerašnje paljenje prve adventske svijeće održat će se prema najavljenom programu, s početkom u 18:30 sati na Šetalištu blaženog Alojzija Stepinca. "Bura nam je promijenila planove, ali ne i dobro raspoloženje!", poručili su organizatori, zahvalivši građanima i posjetiteljima na razumijevanju.

Sve ljubitelje rock glazbe pozvali su da im se pridruže u nedjelju i uz hitove Divljih jagoda zajedno otvore koncertni program sinjske blagdanske manifestacije.