Bura "pokupila" muškarca na SUP-u i odnijela ga preko kanala: Spasio ga mobitel, evo detalja

Paška izreka 'Čovik lavra i snuje, a bura odlučuje' još se jednom pokazala potpuno točnom.

U četvrtak, 23. srpnja 2026. godine, sedam spašavatelja HGSS Stanice Gospić upućeno je u akciju spašavanja stranog državljanina kojeg je bura na SUP-u odnijela s područja Karlobaga preko Velebitskog kanala na otok Pag.

Spašavatelji su u akciju krenuli u 22 sata. Srećom osoba nije bila ozlijeđena, a zahvaljujući tome što je kod sebe imala mobitel uspjela je poslati svoju lokaciju, što je znatno olakšalo njezino spašavanje. Osoba se nalazila na nepristupačnoj obali (Uvala Galiot).

Akcija do 5 sati ujutro kada su se spašavatelji vratili u Stanicu.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko se brzo uvjeti na moru mogu promijeniti. Bura na području Velebitskog kanala može u vrlo kratkom vremenu udaljiti SUP, kajak ili manje plovilo od obale.

Prije svakog izlaska na more potrebno je provjeriti vremensku prognozu i službena upozorenja, procijeniti vlastite sposobnosti te uz sebe imati napunjen i mobilni telefon. O planiranoj ruti i vremenu povratka preporučuje se obavijestiti drugu osobu.

Ponesite mobitel u vodonepropusnoj torbici. Ako se nađete u ovakvoj situaciji ostanite na dasci i nazovite broj 112.

Bura možda zna put do Paga, ali ne jamči povratak nazad.