Bura paralizirala promet u Hrvatskoj: Zatvorene ključne prometnice, problemi i na moru: Evo gdje se ne može proći

Snažan vjetar otežava promet na brojnim cestama diljem Hrvatske, a na pojedinim dionicama autocesta, državnih cesta i mostova na snazi su ograničenja za određene skupine vozila. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvorene su sljedeće prometnice:

Autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine vozila vodi državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50 – DC27).

Autocesta A6 Rijeka – Zagreb, između čvorova Kikovica i Delnice. Obilazak za ostale skupine vozila moguć je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3).

Paški most.

Jadranska magistrala (DC8), između Senja i Svete Marije Magdalene.

Državna cesta DC54, na dionici Maslenica – Zaton Obrovački.

Oprez zbog skliskih kolnika i mogućih odrona

Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i skliski, što dodatno otežava uvjete vožnje. Na cestama u priobalju zbog snažnog vjetra vrijede zabrane za pojedine skupine vozila, a na pojedinim dionicama mogući su i odroni.

Probleme stvaraju i nepovoljni uvjeti na moru, zbog kojih su u prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Problemi i u pomorskom prometu

Zbog vjetra u prekidu su:

trajektne linije: Prizna-Žigljen i Zadar/Gaženica-Ist/Kosirača-Olib-Silba-Premuda/Krijal-Mali Lošinj

katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Pula-Zadar, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Split-Stari Grad-Split, Split-Bol-Jelsa

brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak

Izmjene u redu plovidbe:

katamaranska linija 9403 Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist bez pristajanja u luku Zapuntel

2. studenog, uvodi se dodatno polazno-povratno putovanje na trajektnoj liniji 435 Zadar/Gaženica - Iž Mali/Bršanj - Rava - Mala Rava i obratno, te će trajekt iz luke Zadar/Gaženica za luku Iž Mali/Bršanj isploviti u 08:00 sati, a iz luke Iž Mali/Bršanj za luku Zadar/Gaženica u 10:00 sati.