Peticija pod nazivom „300.000 eura za zdravlje, a ne za jednu večer zabave!”, kojom se traži preispitivanje organizacije koncerta Dina Merlina na splitskoj Rivi, premašila je 11.000 potpisa. Nakon što je inicijativa privukla veliku pozornost javnosti, oglasili su se i iz Grada Splita te otkrili detalje o troškovima koncerta i nabavi PET/CT uređaja za KBC Split.

Peticija je pokrenuta sredinom studenoga, a upućena je splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti. Njezini pokretači traže da Grad preispita organizaciju Merlinova nastupa, najavljenog za 30. prosinca, te javno objavi sve povezane troškove.

Predlažu da se sredstva predviđena za koncert, ako se od njegove organizacije odustane, preusmjere u nabavu PET/CT uređaja za splitsku bolnicu. Prema procjenama navedenima u inicijativi, koncert bi zajedno s produkcijom mogao stajati do 300.000 eura.

Cilj od 10.000 potpisa već je premašen, no broj potpisa sam po sebi ne znači da će koncert biti otkazan ili da će novac biti prenamijenjen.

Grad Split: Merlinov honorar iznosi 140.000 eura

Na upite o troškovima koncerta odgovorila je splitska Gradska uprava, navodeći da bruto autorski honorar Dine Merlina iznosi 140.000 eura.

„Bruto autorski honorar Dina Merlina za koncert 30. prosinca iznosi 140.000 eura, a dijelom će biti pokriven sponzorstvima. Ugovor još nije potpisan. Preostali iznos odnosi se na produkciju i tehničku opremu koja će se koristiti za oba koncerta, 30. i 31. prosinca”, poručili su iz Grada.

Iz Grada su se osvrnuli i na zahtjev pokretača peticije da se novac preusmjeri u zdravstveni sustav.

Prema informacijama kojima raspolažu, nabavu PET/CT uređaja za KBC Split u cijelosti će financirati Ministarstvo zdravstva.

„Koliko nam je poznato, PET/CT uređaj koji se spominje u peticiji vrijedan je oko 3 milijuna eura, a njegovu nabavu za KBC Split u cijelosti će financirati Ministarstvo zdravstva”, naveli su.

„Želimo da Splićani ostanu u svom gradu”

Gradska uprava istaknula je i razloge zbog kojih je pripremljen ovogodišnji adventski program.

„U skladu sa sloganom ovogodišnjeg Adventa ‘Ne treba nikud ići, nigdje drugdje tražiti’, cilj nam je nakon nekoliko godina ponovno ponuditi program zbog kojeg će Splićani ostati u svom gradu, a naši gosti rado doći u Split. Zato smo pripremili bogat i raznovrstan program u kojem svatko može pronaći nešto za sebe”, poručili su iz Grada Splita.

Peticija je u međuvremenu otvorila širu raspravu o gradskim prioritetima i izdvajanju javnog novca za zabavne manifestacije u odnosu na potrebe zdravstvenog sustava.

Hoće li inicijativa utjecati na organizaciju najavljenog koncerta, zasad nije poznato. Grad je potvrdio da ugovor za Merlinov nastup još nije potpisan.