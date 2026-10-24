Bura nakon utakmice s Hrvacama: Trener Sesveta tvrdi da je predsjednik gostiju vrijeđao suca i ušao u svlačionicu!

Tijekom petka su svoju utakmicu 10. kola 1. NL odigrali Sesvete i Hrvace. Domaćini su htjeli protiv posljednjeplasirane momčadi drugog razreda hrvatskog nogometa prekinuti niz od četiri utakmice bez pobjede, ali nisu u tome uspjeli. Golova nakon 90 minuta igre u Sesvetama nije bilo, bodovi su podijeljeni, a nakon utakmice glavna tema bilo je suđenje Zdenka Lovrića.

Trener Sesveta Mario Rac nije imao dlake na jeziku dok je govorio o poslu koji je na utakmici obavio sudac iz Đakova. Osim toga, optužio je i predsjednika Hrvaca, Stipu Doljanina, da je verbalno napao suca Lovrića tijekom prvog poluvremena te ušao u sudačke prostorije. To je rezultiralo, navodi trener domaće momčadi, drastičnom promjenom sudačkog kriterija u nastavku, pišu Sportske novosti.

- Igrali smo bolje, no naša najveća boljka ostaje nemogućnost postizanja pogotka. Lopta nam je danas doslovno šetala po gol-liniji, ali nismo imali igrača koji bi je pospremio u mrežu. To nam je kronični problem. Došlo mi je da odem kući već na poluvremenu. Negdje oko 40. minute, predsjednik gostiju sišao je do terena, sasuo niz uvreda i psovki na račun suca, ispitujući ga kakvo je to suđenje. Zatim je uslijedio i njegov ulazak u svlačionicu, a nakon toga je djelitelj pravde u potpunosti promijenio ploču i kriterij - započeo je Rac.

Osvrnuo se i na situaciju u 60. minuti za koju smatra da su njegovi protivnici trebali dobiti izravni crveni karton.

- U 60. minuti naš se Akani sjurio sam prema suparničkom vrataru. Bila je to situacija za čisti crveni karton, a sudac na kraju svira prekršaj protiv nas. Cijeli je stadion bio u šoku, i klupa i gledatelji na tribinama. Ali eto, dobrodošli u hrvatski nogomet. Što se tiče drugog poluvremena, pametnije mi je da šutim. Sve skupa žalosno i sramotno - zaključio je trener Sesveta.