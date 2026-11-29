Ni jaka bura ni hladnoća nisu zaustavile Hajdukove navijače koji su ove nedjelje stigli na Poljud kako bi bodrili Bijele u susretu protiv Rudeša.

Unatoč pravim zimskim uvjetima u Splitu, navijači su se dobro utoplili, a zimske jakne, kape i Hajdukovi šalovi neizostavan su dio današnjeg navijačkog izdanja.

Hajduk s početkom u 18 sati igra utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a, a u susret ulazi kao vodeća momčad prvenstva s 32 osvojena boda u 14 odigranih utakmica.

Momčad trenera Gonzala Garcije nakon četvrtka i poraza od belgijskog Sint-Truidensea (0:2) u Konferencijskoj ligi okreće se prvenstvenim obvezama. U posljednjem prvenstvenom susretu Bijeli su na Maksimiru svladali Lokomotivu.

I dok hladna bura mnoge tjera u toplinu doma, Hajdukovi navijači nedjeljnu večer odlučili su provesti na Poljudu.

Pogledajte u našoj fotogaleriji tko je sve stigao na tribine unatoč hladnoći.