Bura ispraznila splitsku Peškariju: Malo kupaca, skromna ponuda, a evo koliko danas košta riba

Jaka bura danas je obilježila jutro na splitskoj Peškariji. Hladan vjetar i neugodni vremenski uvjeti očito su utjecali i na kupce i na ponudu, pa je na ribarnici bilo znatno manje šušura nego inače. Na bancima nije bilo previše ribe, a ni kupaca koji bi obilazili ponudu i birali što će ponijeti kući.

Iako je Peškarija za mnoge Splićane nezaobilazno mjesto jutarnje kupnje, današnje vrijeme nije išlo na ruku ni prodavačima ni kupcima. Oni koji su se ipak odlučili doći morali su se dobro zaštititi od bure, dok su prodavači čekali rijetke kupce.

Današnji dan, Dušni dan, za mnoge je prilika i za pripremu obiteljskog ručka, nakon obilaska groblja, pa smo za vas istražili ponudu na ribarnici. Kako što smo rekli, bura je diktirala ponudu, pa ste tako mogli birati između trlje, raže, psa, škampi, mola i lignji. Za današnji ručak, ako biste se odlučili za neku od ovih riba trebali biste izdvojiti 8 eura za trlju, 9 eura za ražu, a za psa i mole do 12 eura. Škampi i lignje koštaju nešto više za bi za njih izdvojili od 30 do 35 eura po kilogramu. Vremenski uvjeti diktirali su ponudu ovog jutra ali jedno je sigurno, ni jaka bura ne može zaustaviti one najupornije koji svoje jutro ne mogu zamisliti bez posjeta Peškariji.