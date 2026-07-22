Close Menu

Bura i skliski kolnici otežavaju promet: Zabrane za dio vozila na Jadranskoj magistrali, u prekidu jedna katamaranska linija

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale, dok HAK vozače poziva na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cestama

Konici su mjestimice vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale (DC8) - zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat), dok se na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova

.Zbog bure u priobalju, zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izvijestio je HAK.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

  • kolona duga oko 4 km na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba
  • usporeno se vozi u zoni radova na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića.

U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Ostale linije plove redovito.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0