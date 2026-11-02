Bura divlja: Zatvorena Maslenica, Omiška zaobilaznica otvorena samo za osobna vozila. Ovako je izgledalo uplovljavanje u Supetar

Ponedjeljak je donio postupnu stabilizaciju vremena, ali i jačanje bure. Vjetrovito vrijeme podržava značajna razlika u tlaku zraka između ciklone čiji se centar nalazi nad južnom Italijom i prostrane kontinentalne anticiklone.

Ipak, oborina je bilo, osobito u unutrašnjosti zemlje i nad otvorenim morem. U dijelovima Like i Gorskog kotara palo je preko 30 mm oborine. U višim predjelima padao je snijeg.

Prema podacima DHMZ-a, podno Velebita, u Jesenicama izmjeren je udar bure od 39 m/s, gotovo 140 km/h. I drugdje podno Velebita i na Maslenici je bilo orkanskih udara.

Zbog orkanskog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, obilazak samo za osobna vozila je: čvor Zadar istok (A1)-DC27 Karin-Obrovac-Gračac-DC50 čvor Sveti Rok (A1), a za sve ostale skupine: čvor Benkovac (A1)-DC59-Kistanje-DC1 Knin-Gračac-DC50-čvor Sveti Rok (A1) državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54), Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene Paški most (DC106) Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, obilazak za ostale skupine je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3) DC27 Gračac-Donji Karin omiška obilaznica (DC553).

Bura je izazivala određene probleme u prometu morem, no kao što se vidi na snimci trajekt Tin Ujević večeras je uspješno uplovio u supetarsku luku usprkos olujnim udarima bure.



Bura će puhati i u utorak, ali će umjereno oslabiti, osobito u drugom dijelu dana. Daljnje slabljenje bure i njen prestanak očekuje se do četvrtka. U nedjelju okrene na jugo.