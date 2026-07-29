Bulj žestoko uzvratio Bobanu: "Odgovorite gdje je Lećevica i gdje su završili milijuni?"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oštro je reagirao na prozivke splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana vezane uz gospodarenje otpadom i situaciju s Čistoćom Cetinske krajine. U objavi na društvenim mrežama optužio je župana za iznošenje neistina te ustvrdio da se odgovornost za višegodišnje probleme oko Centra za gospodarenje otpadom Lećevica pokušava prebaciti na Grad Sinj.

Bulj tvrdi kako Sinj nije zaprimio rješenje 7. srpnja, kako je to, prema njegovim riječima, iznio Boban, već da je ono dostavljeno komunalnom društvu Čistoća Cetinske krajine 14. srpnja. Ističe da je istoga dana podnesena žalba Državnom inspektoratu sa zahtjevom za odgodu izvršenja te da za svoje tvrdnje ima službenu dokumentaciju.

U objavi navodi i kako su Državnom inspektoratu, Ministarstvu zaštite okoliša i Splitsko-dalmatinskoj županiji odmah upućeni zahtjevi za pronalazak alternativnog rješenja za odlaganje otpada, prozivajući županiju da nije odgovorila na njih.

Gradonačelnik Sinja ponovno je otvorio pitanje dugogodišnje realizacije Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, ustvrdivši da je projekt nakon dva desetljeća i dalje bez uporabne dozvole. Pozvao je župana da javnosti odgovori zbog čega projekt nije dovršen i kako su utrošena sredstva uložena tijekom godina.

Na kraju objave Bulj je uputio javni poziv Blaženku Bobanu i Tomislavu Šuti na sučeljavanje o svim otvorenim pitanjima vezanima uz gospodarenje otpadom i rad županijskih vlasti.

"Zato, župane Laženko, prestani prozivati Sinj i odgovori narodu: gdje je CGO Lećevica, gdje je uporabna dozvola za nju i gdje su završili svi milijuni koje ste potrošili tijekom dvadeset godina? Tvoj i Šutin nerad naš narod neće plaćati!

Grobaru Županije, Laženko Bobane, javno pozivam tebe i Tomislava Šutu na sučeljavanje – gdje god hoćete i o čemu god hoćete! Bilo to pred CGO-om Lećevica, na mjestu pljačke stoljeća, u tvojoj i Sanaderovoj vrtači ili pred besmislenim tunelom kroz Kozjak", poručio je Bulj.