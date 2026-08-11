Bulj žestoko opleo po Plenkoviću i otkrio zašto nije sjedio u loži na Alci: "Zato što je smrdilo"

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj oglasio se nakon ovogodišnje Sinjske alke te objasnio zbog čega nije sjedio u svečanoj loži, u kojoj su tijekom alkarskih svečanosti tradicionalno smješteni najviši državni dužnosnici i uzvanici.

Bulj je objavio žestoku poruku usmjerenu prema Vladi Andreja Plenkovića, a svoj nedolazak u ložu povezao je s nezadovoljstvom politikom aktualne vlasti.

"Pitate se zbog čega nisam sjedio u loži na Alci? Zato što je smrdilo. Smrdilo je na Plenkovićevu Vladu, na otpadnu mafiju, na mafiju koja je rasprodala sve što je hrvatsko, koja je ukinula sinjsko rodilište i udarila sjekirom u korijene Alke", poručio je Bulj.

Spomenuo otpad u Lici

U nastavku objave osvrnuo se na problem otpada u Lici, tvrdeći da je riječ o još jednom primjeru lošeg odnosa vlasti prema hrvatskom prostoru i prirodnim resursima.

"Godinama govorim i upozoravam da se hrvatska Vlada prema hrvatskoj zemlji, prema hrvatskom čoviku, prema hrvatskom okolišu, hrvatskoj vodi i svim našim resursima odnosi gore nego četnici i svi okupatori koji su kroz povijest napadali našu zemlju", napisao je Bulj.

Podsjetio je pritom i na događaje iz 2007. godine u Sinju, navodeći da je tada kao aktivist sudjelovao u zaustavljanju pokušaja odlaganja industrijskog otpada na području Slanih stina, uz pritoke Cetine, između Suhača i Karakašice.

"Lika je srce Hrvatske. Liku je branio moj Sinjanin Mirko Norac, kao i brojni moji suborci. Zajedno smo branili Hrvatsku od četnika. A danas gledamo Vladu koja se prema hrvatskoj zemlji i hrvatskom čoviku ponaša gore nego četnici i svi okupatori", naveo je.

Traži Plenkovićevu ostavku i nove izbore

Bulj je potom pozvao premijera Andreja Plenkovića da raspiše nove parlamentarne izbore.

"Plenkoviću, raspišite izbore! Postavite pitanje hrvatskom narodu i neka narod odluči tko će ga voditi", poručio je.

Pozvao je i saborsku većinu da preuzme odgovornost te ustvrdio kako bi Most podržao raspisivanje novih izbora.

"Vratite mandate. Dajte ostavke. Većina neka preuzme odgovornost, a mi ćemo to podržati. Moje kolege iz Mosta i ja tražimo jedno – idemo na nove izbore! Neka narod kaže tko će ga voditi", napisao je.

Na kraju objave ponovno je pozvao na ostavku Vlade te biračima poručio da na sljedećim izborima razmisle "tko čuva nacionalne interese, tko se bori za suverenu Hrvatsku, a tko je briselski čato".

"Zato odmah ostavka Plenkovićeve Vlade i raspišimo izbore! Izbori! Neka narod bira tko će ga voditi", zaključio je Bulj.