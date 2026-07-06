Bulj uzvratio Bobanu: "Ako se uredba ne povuče, smeće ćemo dovesti pred Županiju"

Sukob između gradonačelnika Sinja Mire Bulja i župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana oko Uredbe o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada dodatno se zaoštrio.

Nakon što je Boban optužio Bulja za politički populizam i prebacivanje odgovornosti, sinjski gradonačelnik odgovorio je putem društvenih mreža, poručivši da neće odustati od borbe protiv uredbe za koju smatra da će ozbiljno pogoditi komunalna poduzeća i građane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz objavljeni video Bulj je Vladi i Županiji dao, kako je naveo, "razuman rok" za pronalazak rješenja.

– Dajem vam razuman rok da riješite ovaj problem. Ako se uredba ne povuče i ako Čistoća Cetinske krajine bude prisiljena platiti ovu kaznu, smeće će završiti ondje gdje je odgovornost, ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije. Neću odustati od borbe za radnike, komunalna poduzeća i građane koji ne smiju plaćati cijenu političkog nerada! – poručio je Bulj.

Podsjetimo, Bulj tvrdi da će nova uredba financijski ugroziti komunalna poduzeća, dok iz Splitsko-dalmatinske županije odgovaraju da se radi o zakonskim obvezama koje vrijede jednako za sve lokalne jedinice te optužuju gradonačelnika Sinja da pokušava skrenuti pozornost s problema u vlastitom mandatu.