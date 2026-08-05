Bulj uputio čestitku povodom Dana pobjede: "Žrtva hrvatskih branitelja za mene je sveta"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je čestitku građanima, hrvatskim braniteljima i suborcima povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

U svojoj poruci istaknuo je kako se na današnji dan s ponosom prisjećamo operacije Oluja, kojom su oslobođena okupirana područja Hrvatske i ostvaren cilj stvaranja slobodne, neovisne i suverene države.

Poseban pijetet iskazao je svim poginulim hrvatskim braniteljima, naglasivši da su njihove žrtve ugrađene u temelje hrvatske države.

"Žrtva mojih suboraca za mene je sveta. Njihova imena, njihova hrabrost i istina o pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci nikada ne smiju biti zaboravljeni, umanjeni ni prekrajani", poručio je Bulj.

Dodao je kako Hrvatska treba biti država u kojoj će mladi ostajati živjeti te istaknuo važnost zajedništva, odlučnosti i zaštite nacionalnih interesa.

"Moramo izgraditi Hrvatsku za kakvu smo se borili – slobodnu, pravednu i neovisnu, u kojoj će hrvatski radnik, seljak, branitelj, umirovljenik, student i svaki pošteni hrvatski čovjek biti ponosan pobjednik u vlastitoj Domovini", naveo je.

Na kraju je svim hrvatskim braniteljima, njihovim obiteljima i svim građanima čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja uz poruku:

"Neka nam vječno živi jedina i vječna neovisna Hrvatska!"