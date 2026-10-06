Bulj upozorio na okupljanje u Otišiću: "Obaviješteni su policija, sigurnosne službe, Milanović i Plenković"

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta danas su sudjelovali u obilježavanju 35. obljetnice osnutka 126. brigade Hrvatske vojske Sinj. Uz odavanje počasti poginulim i preminulim braniteljima, gradonačelnik je u svojem obraćanju upozorio na nedavno okupljanje u Otišiću, koje je opisao kao veličanje četništva, navodeći da su s njime upoznate nadležne institucije.

Program obilježavanja započeo je u 9 sati u Spomen parku ispred zgrade Gradske uprave. Kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a počast su odali članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja, njihovi suborci, predstavnici braniteljskih udruga te državne, lokalne i regionalne vlasti.

„Zajedništvom se stvarala Hrvatska“

Gradonačelnik Bulj, i sam pripadnik 126. brigade, podsjetio je na okolnosti u kojima su stanovnici Cetinske krajine 1991. godine stali u obranu svojih domova i Hrvatske.

„Danas se prisjećamo toga vremena kada smo bili mladići, mladi ljudi spremni dati svoj život za našu domovinu. Goloruki, nenaoružani, u trapericama i patikama. Doslovno s lovačkim puškama, slabo naoružan hrvatski narod stao je pred srbočetničke horde predvođene ratnim zločincem Ratkom Mladićem, koji je klao, palio i silovao, a njegov krvoločni um htio je iseliti i zatrti hrvatski narod“, kazao je Bulj.

Govoreći o počecima obrane Cetinskoga kraja, istaknuo je doprinos policije, redarstvenika i dragovoljačkih odreda te ljudi koji su pomogli u organizaciji obrane i ustrojavanju brigade.

„Tadašnja hrabrost, junaštvo i srce ne smiju se zaboraviti. Ali ne smijemo zaboraviti ni zajedništvo svih nas. I to djeca moraju znati. Zajedništvom se stvarala Hrvatska. U krvi se stvarala Hrvatska“, poručio je.

Naglasio je da je 126. brigada ostavila neizbrisiv trag te se prisjetio suboraca koji više nisu među živima, ističući obvezu trajnog čuvanja uspomene na njih.

Upozorenje na okupljanje u Otišiću

U nastavku obraćanja Bulj je kritizirao odnos prema braniteljima i financiranje srpskih kulturnih centara, iznoseći tvrdnju da u Hrvatskoj djeluju četiri veteranska centra i četrdeset srpskih kulturnih centara.

„Je li to pravedno i pošteno, sami zaključite. Je li pametno i pošteno plaćati iz hrvatskog proračuna legla velikosrpstva, buduće nukleuse? I zato svi zajedno dobro razmislimo“, rekao je Bulj.

Posebno se osvrnuo na okupljanje koje je, prema njegovim riječima, održano u Otišiću tri dana ranije. Nazvao ga je „četničkim dernekom“ i ustvrdio da se ondje okupljaju „četnici iz svih dijelova svijeta“.

„Ne smijemo mrziti nikoga, ali ne smijemo ni neprijatelju plaćati njihove četničke derneke“, poručio je, dodajući: „S time su upoznate sve službe: policija, sigurnosne službe, predsjednik Republike i premijer.“

Naglasio je da obilježavanje obljetnica mora pratiti odgovornost prema žrtvi branitelja.

„Mi se možemo ovdje okupljati, ali ne smijemo zaboraviti naše mrtve, naše temelje, našu krv za ovu Hrvatsku“, rekao je Bulj.

Na završetku obraćanja gradonačelnik se obratio djeci, ističući da spomenik poginulim braniteljima treba trajno podsjećati na mlade ljude koji su bili spremni braniti Domovinu i ostaviti je budućim generacijama.

„Vama, djeco, ove žrtve i kosti, ovaj spomenik, trebaju biti biljeg i trag kada prođete kraj njega: da su bili neki mladi ljudi koji su bili spremni braniti domovinu i ostaviti je vama. Vi je čuvajte i branite, a na nama je da vam osiguramo bolju budućnost“, zaključio je.

Nakon prigodnih obraćanja održan je mimohod branitelja do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je odana počast ispred biste prvoga hrvatskog predsjednika.

U 10 sati u bazilici Gospe Sinjske služena je sveta misa za Domovinu i preminule hrvatske branitelje. Program je potom nastavljen u Veteranskom centru Sinj otvaranjem fotoizložbe o ratnom putu 126. brigade, dodjelom prigodnih priznanja Udruge veterana 126. brigade HV-a i druženjem suboraca.