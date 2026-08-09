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Bulj uoči Sinjske alke: „Alka je dio našeg identiteta, a danas će se s alkari­ma slikavati i oni koji su ukinuli rodilište“

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj poručio je da je Alka puno više od sportskog natjecanja te je uz poruke o tradiciji i domoljublju uputio i oštru kritiku zdravstvene politike

Sinj danas živi u znaku Alke, jedne od najvažnijih tradicija toga kraja. Uoči održavanja Alke gradonačelnik Sinja Miro Bulj istaknuo je njezinu važnost za identitet grada i njegovih stanovnika.

„Alka je dio našeg identiteta i danas je poveznica našeg domoljublja, vjere, očuvanja naših tradicija“, poručio je Bulj.

Dodao je kako je danas najvažnije da sve protekne u najboljem redu.

No, gradonačelnik je pritom uputio kritiku političarima koji će danas biti dio alkarskih događanja.

„Danas će se slikavati s alkarima oni koji su ukinuli rodilište i koji su doslovno uništili zdravstvene usluge“, rekao je Bulj.

Bulj je podsjetio i na pravilo prema kojem alkarsku čast može nositi samo onaj tko je rođen u Sinju, ističući time povezanost Alke s gradom, njegovom tradicijom i lokalnom zajednicom.

Sinjska alka tako i ove godine, osim svog povijesnog i tradicijskog značaja, ostaje i mjesto na kojem se susreću predstavnici političkog i javnog života, dok se iz Sinja šalju poruke o očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i života u gradu.

 

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