Bulj ugostiteljima uoči Alke: Tijekom procesije utišajte glazbu, a goste dočekajte srdačno

Ulaskom u Alkarski tjedan u Sinju su započele završne pripreme za najvažnije dane u godini, kada se u gradu pod Kamičkom očekuje velik broj posjetitelja, uzvanika i hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva.

Tim je povodom gradonačelnik Sinja Miro Bulj održao sastanak sa sinjskim ugostiteljima koji posluju na Pijaci te ih pozvao da goste dočekaju srdačno i gostoljubivo, u skladu sa sinjskom tradicijom.

Posebno je naglasio kako tijekom procesije i drugih vjerskih događanja treba utišati glazbu kako bi hodočasnici u miru mogli sudjelovati u obilježavanju blagdana Velike Gospe. Dodao je i da tijekom svjetovnih programa treba puštati glazbu primjerenu Alki, Sinju i lokalnoj tradiciji.

"Trebamo znati prepoznati trenutak. Za vrijeme procesije i vjerskih događanja potrebno je iskazati poštovanje i utišati glazbu, dok tijekom svjetovnih programa i narodnih veselja treba birati prigodnu glazbu koja čuva duh Alke, Sinja i naših običaja. Prema svakome tko ovih dana dođe u naš grad moramo biti srdačni i gostoljubivi, kako nalaže stara sinjska tradicija", poručio je Bulj.

Gradonačelnik je ujedno donio Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom manifestacije "Dani Alke i Velike Gospe 2026.". Njome je omogućeno produženo radno vrijeme kako bi se osigurala kvalitetna ugostiteljska ponuda tijekom alkarskih i marijanskih svečanosti.

Restorani, barovi, slastičarnice, bistroi, pizzerije, zalogajnice i drugi ugostiteljski objekti tijekom manifestacije mogu raditi do 3 sata, a subotom i nedjeljom do 4 sata.

Za dane Bare, Čoje i Sinjske alke te uoči i na blagdan Velike Gospe predviđen je poseban režim rada pa ugostiteljski objekti mogu poslovati bez vremenskog ograničenja.

Bulj je na kraju uputio poziv i građanima Sinja da urede svoje domove, pročelja, balkone i okućnice te da, kako je poručio, otvore vrata i srca svim gostima koji će tijekom Alkarskog tjedna posjetiti grad.