Bulj: "Tražio sam vojsku na granici, rugali su mi se. Hrvatska ne smije čekati"

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj ponovno je pozvao na snažniju zaštitu hrvatske državne granice, upozorivši na, kako tvrdi, posljedice politike otvorenih granica koje su vidljive u Španjolskoj.

Bulj je podsjetio da je još prije nekoliko godina tražio angažiranje Hrvatske vojske na granici, ali da su njegov prijedlog tada odbacivali predstavnici vlasti i oporbe. "Prije nekoliko godina tražio sam vojsku na hrvatskoj granici. Rugali su se i Plenković, i Božinović, i Milanović, a podržavali su ih SDP i Možemo", objavio je Bulj.

"Hrvatska ne smije čekati"

Mostov zastupnik smatra kako Hrvatska ne bi trebala čekati da se problemi s kojima se suočavaju druge europske zemlje pojave i na njezinu teritoriju. "Danas gledamo posljedice politike otvorenih granica u Španjolskoj. Hrvatska ne smije čekati da se isti scenarij dogodi ovdje", poručio je. Bulj je zaključio kako je Hrvatskoj potrebna promjena politike koja će, prema njegovim riječima, prvenstveno štititi državne granice i sigurnost građana.

"Vrijeme je za promjene i politiku koja će čuvati hrvatske granice i sigurnost naših građana. Vrijeme je za Most", zaključio je sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik.