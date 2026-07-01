Bulj traži proglašenje prirodne nepogode nakon razornog nevremena u Sinju: "Štete su ogromne"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je Splitsko-dalmatinskoj županiji zahtjev za proglašenje prirodne nepogode za područje Grada Sinja nakon što je jučerašnje snažno nevrijeme, praćeno tučom, prouzročilo velike štete na poljoprivrednim kulturama u Sinju i posebno u naseljima Lučanime, Gornji Suhač i Radošić.

Prema informacijama s terena, tuča, koja je mjestimice bila veličine ping-pong loptice, u svega nekoliko minuta uništila je vinograde, voćnjake, vrtove i usjeve, a zabilježena su i oštećenja na stambenim i dodatnim objektima, automobilima i ostalim dobrima. Nadležne gradske službe od jutros obilaze teren te prikupljaju podatke o nastaloj šteti.

„Štete su ogromne, a brojni naši sugrađani i poljoprivrednici u samo nekoliko minuta ostali su bez uroda i pretrpjeli značajne materijalne gubitke. Zbog razmjera posljedica zatražili smo od nadležnog tijela – Splitsko-dalmatinske županije proglašenje prirodne nepogode kako bi se što prije pokrenuli svi zakonom propisani postupci procjene štete i omogućila pomoć oštećenima“, izjavio je gradonačelnik Miro Bulj.

Grad Sinj poziva sve građane koji su pretrpjeli štetu da prate obavijesti Grada o načinu i rokovima prijave štete, koje će biti objavljene nakon očekivanog proglašenja prirodne nepogode.